24-річний Сомеш Кей каже, що раніше був сексуально залежним, вступаючи в статеві стосунки до п'яти разів на день. Але в листопаді 2018 року біржовий трейдер вирішив різко зав'язати, надихнувшись книгою про самодопомогу, виданою в далекому 1937 році.

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Книга 1937 року змінила його життя

Я зробив перерву в сексі, щоб зосередитися на своєму бізнесі після того, як прочитав "Думай і багатій" Наполеона Гілла. Остання глава присвячена спрямуванню вашої сексуальної енергії,

– пояснив Кей в інтерв'ю Kennedy News.

Чоловік спробував своїми словами передати те, що він прочитав у книзі. Як каже він, Гілл згадує щось на кшталт: "Якщо ви залежні від сексу, ви ніколи не зможете розвиватися і робити щось зі своїм життям". Книга була написана майже 100 років тому, тому він подумав: "Це працювало протягом останніх 100 років для всіх цих людей, це повинно спрацювати".

На той час Кей нещодавно переїхав з Індії до Австралії і вирішив запровадити нову поведінку в новій країні.

"В Індії я займався сексом п'ять разів на день. Я був залежний від сексу, у мене було занадто багато енергії", – зізнався він.



Чоловік відмовився від сексу та вдарився у роботу і навчання / Фото з особистого архіву

Після того, як він припинив займатися сексом, Кей, який каже, що недовго був безхатченком після того, як витратив усі гроші на візу, щоб залишитися в Австралії, використовував безкоштовні книги і Wi-Fi в торгових центрах, щоб вивчати денну торгівлю.

На цьому етапі мені не було чого втрачати, я був у новій країні, у мене не було багато грошей і я не говорив англійською,

– пригадував він.

Тому він просто зачинявся у своїй кімнаті щодня після закінчення роботи і по вісім годин на день вчився. Без сексу, який би його відволікав, гіперзосереджений Кей швидко озброївся знаннями.

Усе, що я читав, говорило: "Коли інші бояться – купуй, коли вони жадібні – продавай",

– стверджував він.

Кей показав, як усе починалося та як стало / Скриншоти з його сторінки:

На початку 2020 року знервовані інвестори почали розпродавати свої акції на тлі наближення пандемії Covid – і Кей накинувся на них. Саме розумні інвестиції в цей період допомогли збільшити його банківський баланс.

Я увійшов у 2020 рік як звичайний хлопець, а закінчив його з капіталом близько 1,3 мільйона доларів,

– захоплено розповідає Кей.

У середині цього року Кей вирішив порушити обітницю безшлюбності після того, як зустрів жінку Холлі, яка тепер стала його дружиною.



Кей одружився з дівчиною, котру звати Холлі / Фото з особитого архіву

За словами індійського емігранта, целібат не лише допоміг йому розбагатіти, але й допоміг усвідомити цінність наполегливої праці і того, куди ми вкладаємо свою енергію.

"Усі хочуть потрапити на небеса, але ніхто не хоче вмирати". Ця фраза змінила мій погляд на речі. Всі хочуть грошей, жити в гарному будинку, але ніхто не хоче працювати,

– сказав Кей.

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Тому наостанок він дав пораду: якщо ти прагнеш досягнути успіху, то слід зосереджуватися на роботі, а не на сексі.

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