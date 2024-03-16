24-летний Сомеш Кей говорит, что раньше был сексуально зависимым, вступая в половые отношения до пяти раз в день. Но в ноябре 2018 года биржевой трейдер решил резко завязать, вдохновившись книгой о самопомощи, изданной в далеком 1937 году.

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Книга 1937 года изменила его жизнь

Я сделал перерыв в сексе, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе после того, как прочитал "Думай и богатей" Наполеона Хилла. Последняя глава посвящена направлению вашей сексуальной энергии,

– объяснил Кей в интервью Kennedy News.

Мужчина попытался своими словами передать то, что он прочитал в книжке. Как говорит он, Хилл вспоминает что-то вроде: "Если вы зависимы от секса, вы никогда не сможете развиваться и делать что-то со своей жизнью". Книга была написана почти 100 лет назад, поэтому он подумал: "Это работало в течение последних 100 лет для всех этих людей, это должно сработать".

В то время Кей недавно переехал из Индии в Австралию и решил внедрить новое поведение в новой стране.

"В Индии я занимался сексом пять раз в день. Я был зависим от секса, у меня было слишком много энергии", – признался он.



Мужчина отказался от секса и ударился в работу и учебу / Фото из личного архива

После того, как он прекратил заниматься сексом, Кей, который говорит, что недолго был бездомным после того, как потратил все деньги на визу, чтобы остаться в Австралии, использовал бесплатные книги и Wi-Fi в торговых центрах, чтобы изучать дневную торговлю.

На этом этапе мне нечего было терять, я был в новой стране, у меня не было много денег и я не говорил на английском,

– вспоминал он.

Поэтому он просто закрывался в своей комнате каждый день после окончания работы и по восемь часов в день учился. Без секса, который бы его отвлекал, гиперсосредоточенный Кей быстро вооружился знаниями.

Все, что я читал, говорило: "Когда другие боятся – покупай, когда они жадные – продавай",

– утверждал он.

Кей показал, как все начиналось и как стало / Скриншоты с его страницы:

В начале 2020 года нервничающие инвесторы начали распродавать свои акции на фоне приближения пандемии Covid – и Кей набросился на них. Именно разумные инвестиции в этот период помогли увеличить его банковский баланс.

Я вошел в 2020 год как обычный парень, а закончил его с капиталом около 1,3 миллиона долларов,

– восторженно рассказывает Кей.

В середине этого года Кей решил нарушить обет безбрачия после того, как встретил женщину Холли, которая теперь стала его женой.



Кей женился на девушке, которую зовут Холли / Фото из личного архива

По словам индийского эмигранта, целибат не только помог ему разбогатеть, но и помог осознать ценность упорного труда и того, куда мы вкладываем свою энергию.

"Все хотят попасть на небеса, но никто не хочет умирать". Эта фраза изменила мой взгляд на вещи. Все хотят денег, жить в хорошем доме, но никто не хочет работать,

– сказал Кей.

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Поэтому напоследок он дал совет: если ты хочешь достичь успеха, то следует сосредотачиваться на работе, а не на сексе.

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