29 травня один китаєць просто вирішив собі посмажити м'яса. І, здавалося б, немає нічого поганого у цій ідеї. Але вирішив він приготувати шашлик за допомогою вихлопної труби свого суперкара Lamborghini Avendator за сотні тисяч доларів. І, традиційно, щось пішло не так.

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Як повідомляють китайські ЗМІ, відбулося це у місті Чанша, провінції Хунань. А оскільки люди роблять дурні речі для залучення уваги, власник Lamborghini вирішив, що використовувати свій вогненний вихлоп для приготування шашликів – геніальна ідея.

У його добре продуманому плані також брав участь друг, тому що хтось повинен був натиснути на педаль акселератора, щоб отримати відповідний вогонь. Також була публіка, яка знімала весь цей безглуздий вчинок. Саме завдяки їй у нас є можливість глянути ролик з приготуванням шашлику.

Спочатку все мало чудовий вигляд: вогонь горить, м'ясо смажиться. Але тривало це всього кілька секунд, після чого салон автомобіля почав наповнюватися димом. Не потрібно багато часу, щоб зрозуміти, що потужний V12 на Lamborghini Avendator обмежений. Відсутність руху стала причиною того, що двигун просто перегрівся.

Дивися, як чоловік смажив м'ясо за допомогою Lamborghini Avendator:

Висока температура стала причиною того, що розширювальний бачок автомобіля тріснув, і на всі боки бризнула червона охолоджувальна рідина. На щастя, на цьому все закінчилося, і спорткар не загорівся. Якби це сталося, сусідні розкішні автомобілі теж би стали учасниками божевільного барбекю.

Можливо, це було найдорожче барбекю, яке собі готував цей чоловік. У китайських соціальних мережах одні люди говорили, що це найдорожчий шашлик в історії, а інші писали, що прості люди не можуть зрозуміти світ багатих. Хай там як, але ми категорично не рекомендуємо намагатися повторити щось подібне.

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