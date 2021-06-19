У недавньому відео, опублікованому на ютубі, ентузіаст фітнесу Стівен показав, як виконував 100 тисяч кроків за 24 години. Це звучить дуже просто, але це дійсно складна задача, з якою не впорається навіть добре підготовлена людина.

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"Відтоді, коли я почав використовувати FitBit для відстеження своїх кроків, я завжди ставив питання, наскільки складно пройти 100 тисяч кроків за день. Протягом останніх двох років я намагався робити щонайменше 15 тисяч щодня. Через багато днів я зміг побити цю позначку, досягнувши 20 тисяч, 25 тисяч, 30 тисяч, 35 тисяч і навіть 40 тисяч кроків", – розповідає він на початку відео.

Але тепер час подвоїти його особистий рекорд. Стівен почав своє випробування опівночі. Перед виходом з дому він зважився. Ваги показали 85,5 кілограма.

"Я виявив, що можу пройти близько 6000 кроків на годину, що становить приблизно 5 кілометрів на годину", – додає він.

До 8:40 Стівен пройшов повний марафон. І він це відчував усім своїм тілом.

"У цей момент моє тіло втомилося. Мої ноги спухли, гомілки просто боліли, мій поперек болів, моя шия та плечі були напружені, але я хотів спробувати зробити якомога більше у прохолодну пору дня", – ділиться відчуттями він.

До обіду Стівен подолав позначку у 65 тисяч кроків, зробивши заслужену перерву, щоб трохи відпочити. Але незабаром він знову вийшов на вулицю, щоб закінчити випробування.

"Це була найскладніша задача, яку я коли-небудь робив з точки зору виснаження. Я виявив, що зараз у мене значно більше перерв, але я все одно продовжував виконувати це завдання", – розповідає він.

І він упорався з завданням. На жаль для нього, Стівен подолав позначку у 100 тисяч кроків, коли перебував на півдорозі до свого дому. Тож йому все ще потрібно було йти пішки далі.

До 21:25 Стівен повернувся додому, офіційно завершивши завдання. У результаті він пройшов 105 543 кроки за один день. Загальна дистанція – 86 кілометрів. Так, це еквівалент двох марафонів. І все це він зробив за 21 годину і 25 хвилин.

Дивися на відео, як Стівен пройшов 100+ тисяч кроків:

Стівен за цей час спалив колосальні 5370 калорій, втративши в цілому 2,44 кілограма під час "неквапливої" прогулянки. Але перш ніж ти надягнеш свій фітнес-браслет і взуєш кросівки, Стівен дає мудре застереження.

"Я б не рекомендував це пробувати тим, хто ще зовсім небагато ходить. Мої ступні та ноги вже звикли багато ходити, але все одно було неймовірно складно. Було б дуже легко отримати травму, намагаючись виконати це завдання. Тому я рекомендую бути обережним, якщо ти все ж хочеш спробувати", – наголошує він.

Ми також закликаємо бути максимально обережними під час виконання подібних викликів. Пам'ятай про те, що ти можеш серйозно нашкодити собі у погоні за лайками від друзів у мережі.

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