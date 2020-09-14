Потрапити до її френдзони надзвичайно просто. Для цього не потрібно практично нічого робити. Але як же ж перестати бути просто її другом? Спробуймо розібратися у способах, які допоможуть покинути френдзону.

Часто буває так, що до наших френдзон потрапляють люди, з якими ми могли б будувати щасливі та міцні стосунки. Що ж робити, якщо у тенета "вічної дружби" потрапив і ти? Читай на Men 24 способи, які допоможуть покинути френдзону.

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1. Змінюйся. Френдзона дає тобі одну суттєву перевагу: ти знаєш більше про її вподобання та можеш діяти відповідно. Спробуй змінити свій стиль, а також звички. Загалом, робити усе те, що вона шукає у потенційному новому партнерові.



Спробуй стати схожим на тих, з ким вона б хотіла зустрічатися / Фото pixabay

2. Скорочуй дистанцію. Це не означає, що потрібно нахабніти й переходити до палких обіймів і поцілунків. Ти можеш робити якісь милі речі, які вона однозначно оцінить: витри пінку з лате на її носі або ж поправ волосся. Але дій з максимальною обережністю, аби не перегнути палицю в найбільш невідповідний момент.

3. Відмовляйся від зустрічей. Це потрібно робити бодай іноді. Таким чином вона встигатиме засумувати за тобою та ще більше хотітиме побачитися. Крім того, такі паузи дозволяють їй задуматися над тим, яку роль ти відіграєш у її житті. Але і тут не варто зловживати своїм становищем. Надмірна недоступність може стати причиною того, що у її колі спілкування з'явиться хтось іще.



Іноді потрібно відмовлятися від зустрічей, щоб вона за тобою сумувала / Фото pixabay

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4. Ти – чоловік. Намагайся спілкуватися з нею не як друг, а як справжній чоловік. А то може бути таке, що у тобі вона вбачає гей-подругу, тому і не поспішає починати стосунки.

5. Будь відвертим. Наприкінці рекомендуємо розповісти їй про свої наміри. Все ж не завжди з натяків і зміни поведінки можна зрозуміти, що у тебе на думці. Головне – не дуже з цим затягувати, а то одного чудового дня ти отримаєш запрошення на роль дружби на її весіллі.



Відверто розкажи їй про свої почуття / Фото pixabay

Вибратися з її френдзони можливо. Але для цього потрібно взяти всю волю в кулак. Не бійся: найгірше, що може з вами статися – ви залишитесь друзями. Ой, даруй, ви ж і так друзі. Але розставлення усього не свої місця може дозволити тобі нарешті будувати нові стосунки, тож наважся нарешті зробити перший крок.