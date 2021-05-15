Серьезным стоит быть в общении с психологами, со специалистами. А вот в сети можно позволить себе фан (но с пользой). Пример такого – смотри ниже.
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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest
Мужчина или женщина
Если ты увидел старика
Это значит, что у тебя отзывчивая, нежная душа, способная к искреннему сочувствию.
- Также это указывает на вероятность того, что у тебя правое полушарие мозга активнее, чем левое. То есть, ты склонен к творчеству, или хотя бы художественному восприятию мира.
А еще это означает, что тебе присуще такое важное человеческое качество как хитрость.
Если же ты прежде увидел женщину
Скорее всего, ты любишь анализировать, воспринимать мир вдумчиво, рассчитывать свои решения и действия.
- Ты используешь активнее левое полушарие мозга.
Здесь только надо быть осторожным, чтобы не остыло сердце – чтобы практичность не затмила твою способность видеть и верить в добро в людях. Кто бы что ни говорил, эти вещи не являются взаимоисключающими.
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