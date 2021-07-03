Мовиться, власне, про "вертикальний перелом статевого члена". 40-річний постраждалий (мешканець Великої Британії) тривалий час не міг займатися сексом, поки перелом не зажив.

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Вперше в історії медицини задокументували вертикальний перелом пеніса

Про новий випадок в історії медицини розповіло видання з Нью-Йорка з посиланням на дослідження, опубліковане у British Medical Journal. Мовиться про "вертикальний перелом пеніса".

Медики кажуть, що перелом стався через невдале влучання статевим членом – у кістку партнерки між анусом та геніталіями.

Саму травму ж описують так:

Розрив еластичної оболонки під шкірою, завдяки якій пеніс збільшується та формує стійку ерекцію.

Загалом 88,5% переломів статевого члена стаються саме під час сексу, у цьому дивини немає. Однак майже всі вони – горизонтальні. Описаний випадок із британцем унікальний саме своєю "вертикальністю" (як саме – у фото нижче).



Перший зареєстрований випадок вертикального перелому статевого члена / Фото BMJ



Вертикальний розрив завдовжки у 3 сантиметри зафіксували на правому боці пеніса / Фото BMJ

Що цікаво, відчуття постраждалого від вертикального перелому також відрізнялися від тих, які зазнають за переломів горизонтальних. Зокрема, на місці перелому був тільки незначний набряк, а ерекція зникла не миттєво, а поступово.

Хай там як, а хірургам довелося попрацювати над цією травмою аж 24 години. Інакше еректильна дисфункція могла стати незворотною.

Післяопераційне ж відновлення тривало 6 місяців, і, як кажуть медики й сам пацієнт, завершилося цілковитим успіхом.

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