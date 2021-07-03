Речь идет, собственно, о "вертикальном переломе полового члена". 40-летний пострадавший (житель Великобритании) долгое время не мог заниматься сексом, пока перелом не зажил.
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Впервые в истории медицины задокументировали вертикальный перелом пениса
О новом случай в истории медицины рассказало издание из Нью-Йорка со ссылкой на исследование, опубликованное в British Medical Journal. Речь идет о "вертикальном переломе пениса".
- Медики говорят, что перелом произошел из-за неудачного попадания половым членом – в кость партнерши между анусом и гениталиями.
Саму травму же описывают так:
Разрыв эластичной оболочки под кожей, благодаря которой пенис увеличивается и формирует устойчивую эрекцию.
В общем 88,5% переломов полового члена случаются именно во время секса, в этом особенности нет. Однако почти все они – горизонтальные. Описанный случай с британцем уникален именно своей "вертикальностью" (как именно – на фото ниже).
Первый зарегистрированный случай вертикального перелома полового члена / Фото BMJ
Вертикальный разрыв длиной в 3 сантиметра зафиксировали на правой стороне пениса / Фото BMJ
Что интересно, ощущение пострадавшего от вертикального перелома также отличались от тех, которые испытывают после переломов горизонтальных. В частности, на месте перелома был только незначительный отек, а эрекция исчезла не мгновенно, а постепенно.
- Так или иначе, а хирургам пришлось поработать над этой травмой аж 24 часа. Иначе эректильная дисфункция могла стать необратимой.
- Послеоперационное же восстановление длилось 6 месяцев, и, как говорят медики и сам пациент, завершилось полным успехом.
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