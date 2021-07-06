Чоловікам на замітку: 7 ознак якісної краватки

Бувало, береш якусь річ у руку – і зразу бачиш: "Якісна!" Знайомо, еге ж? І іноді це дійсно так – якщо у тебе значний досвід або космічна інтуїція. Та, на жаль, частіше оте "Якісна!" на повірку виявляється самообманом.

Візьмімо, до прикладу, краватку. Чи знаєш ти, як за якихось 60 секунд розпізнати, якісна вона чи ні? А ми знаємо!

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Як за якусь хвилину розпізнати якісну краватку

"Рука"

"Рука" – це такий термін у світі одягу. Він описує тактильне відчуття тканини зовнішнього боку краватки (там, де конверт). Отже, "рука" – це коли ти під час дотику до краватки у зазначеному місці відчуваєш текстуру і вагу.

Якісні краватки, навіть зроблені з тонких шовкових тканин, на конверті мають грубу текстуру через значну кількість сплетінь. Вони потрібні для того, аби краватки тривалий час витримували зав'язування й розв'язування (тобто, служили довше).

З іншого боку, бавовняні та лляні краватки – легкі на "руку", але також бувають якісними й надійними.



Краватку можна швидко перевірити, звернувши увагу на 7 ознак / Фото unsplash

Конверт

Тканина конверта вирізається під кутом у 45 градусів до основи. Інакше краватка буде скручуватися у процесі носіння. Щоб перевірити кут, не конче робити це "на око".

Спробуй краватку розтягнути: у довжину вона повинна тягнутися, а от ушир по конверту – ні. Або ще простіше: накинь краватку на руку, і якщо вона не скручується – з кутом вирізу все гаразд.

Матеріал

Зверни увагу, кінчик краватки (трикутник) і конверт мають бути зробленими з одного матеріалу.

У якісних краватках часто використовують поліефірну тканину для кінчика й конверта, а для решти краватки – наприклад, шовк.

Підкладка

Підкладка – це шматок грубішої тканини всередині краватки, яку виробники використовують для посилення міцності конструкції. Крім того, наявність підкладки допомагає краватці підтримувати форму.

Тож якщо вона є – це плюс, а якщо проходить крізь усю краватку – великий плюс.



Серед важливих ознак – текстура, матеріал, підкладка. Але є й інші / Фото unsplash

Краї

Краї краватки не повинні навіть на вигляд бути рівними й різкими.

А от ледь заокруглені – те, що треба.

Нитка

Якщо по всій довжині краватки прошита нитка – це добре. Вона утримує сторони тканини краватки вкупі й допомагає підтримувати форму.

Погано, якщо ця нитка стирчить – це ознака, швидше, не надто якісної краватки.

Штанга

Штанга або застібка – це шматок тканини, вшитої в основну впоперек.

Зауваж, щоб твоя краватка мала таких дві – одну біля великого краю, а іншу біля "хвоста".

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Якщо всі ці 7 ознак збіглися (а багато часу не треба, щоб їх запримітити) – перед тобою дійсно якісна краватка. Можеш брати!