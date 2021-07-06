Візьмімо, до прикладу, краватку. Чи знаєш ти, як за якихось 60 секунд розпізнати, якісна вона чи ні? А ми знаємо!

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Як за якусь хвилину розпізнати якісну краватку

"Рука"

"Рука" – це такий термін у світі одягу. Він описує тактильне відчуття тканини зовнішнього боку краватки (там, де конверт). Отже, "рука" – це коли ти під час дотику до краватки у зазначеному місці відчуваєш текстуру і вагу.

Якісні краватки, навіть зроблені з тонких шовкових тканин, на конверті мають грубу текстуру через значну кількість сплетінь. Вони потрібні для того, аби краватки тривалий час витримували зав'язування й розв'язування (тобто, служили довше).

З іншого боку, бавовняні та лляні краватки – легкі на "руку", але також бувають якісними й надійними. Тому дивись далі на інші ознаки.



Краватку можна швидко перевірити, звернувши увагу на 7 ознак / Фото unsplash

Конверт

Тканина конверта вирізається під кутом у 45 градусів до основи. Інакше краватка буде скручуватися у процесі носіння. Щоб перевірити кут, не конче робити це "на око".

Спробуй краватку розтягнути: у довжину вона повинна тягнутися, а от ушир по конверту – ні. Або ще простіше: накинь краватку на руку, і якщо вона не скручується – з кутом вирізу все гаразд.

Матеріал

Зверни увагу, кінчик краватки (трикутник) і конверт мають бути зробленими з одного матеріалу.

У якісних краватках часто використовують поліефірну тканину для кінчика й конверта, а для решти краватки – наприклад, шовк.

Підкладка

Підкладка – це шматок грубішої тканини всередині краватки, яку виробники використовують для посилення міцності конструкції. Крім того, наявність підкладки допомагає краватці підтримувати форму.

Тож якщо вона є – це плюс, а якщо проходить крізь усю краватку – великий плюс.



Серед важливих ознак – текстура, матеріал, підкладка. Але є й інші / Фото unsplash

Краї

Краї краватки не повинні навіть на вигляд бути рівними й різкими.

А от ледь заокруглені – те, що треба.

Нитка

Якщо по всій довжині краватки прошита нитка – це добре. Вона утримує сторони тканини краватки вкупі й допомагає підтримувати форму.

Погано, якщо ця нитка стирчить – це ознака, швидше, не надто якісної краватки.

Штанга

Штанга або застібка – це шматок тканини, вшитої в основну впоперек.

Зауваж, щоб твоя краватка мала таких дві – одну біля великого краю, а іншу біля "хвоста".

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Якщо всі ці 7 ознак збіглися (а багато часу не треба, щоб їх запримітити) – перед тобою дійсно якісна краватка. Можеш брати!