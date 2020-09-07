Уміння красиво та швидко зав'язати краватку – безцінне. І, на жаль, не кожен чоловік може ним похизуватися. Ми розповімо тобі, як просто та красиво зав'язати краватку, аби ти міг доповнити свій робочий образ цим стильним аксесуаром.

Краватка уже давно не є атрибутом класичного стилю. Зараз її можна поєднувати не лише зі стилем кежуал, а й навіть підбирати до брутальних образів з косухою. Читай на Men 24, як зав'язати краватку та зробити це без надмірних зусиль.

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1. Вузол Kent

Вузол Kent уважається найпростішим. Його й рекомендують використовувати для новачків, які не мали справ з краватками у своєму житті. Сам вузол ідеально підходить не лише для класичних, а й неформальних стилів одягу. Для його зав'язування годяться усі види краваток і форми комірців сорочки.

Вузол Kent вважається найпростішим

2. Вузол Four-in-Hand

Найбільш універсальним уважають вузол Four-in-Hand. Ще одна його перевага полягає в тому, що зав'язати такий вузол зовсім не складно. Цей тип вузла теж підійде для будь-якого стилю одягу та заходу. Four-in-Hand годиться під класичний, середній і широкий комірець, тож варто це врахувати.

Four-in-Hand підійде для будь-якого стилю одягу

3. Вузол Віндзор

Віндзор – класичний об'ємний і симетричний. Він чудово поєднується з сорочками, у яких комірці м'які. Також такий тип вузлів чудово дивитиметься на середньому та широкому комірці.

Вузол Віндзор класичний об'ємний і симетричний

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4. Вузол Prince Albert

Принц Альберт – витончений, а також асиметричний вузол для краватки. Його рекомендують обирати струнким чоловікам. Також слід підійти ґрунтовно до вибору краватки для вузла Принц Альберт. Вона має бути тонкою: 5 –6 сантиметрів у ширину. Такий вузол чудово личитиме до сорочки з середнім, широким, а також комірцем з ґудзиками.

Принц Альберт – асиметричний вузол для краватки

5. Вузол Kelvin

Вузол Кельвін отримав свою назву завдяки фізику та винахіднику Вільяму Томсону, першому барон Кельвіну. Він свого часу винайшов шкалу Кельвіна. Сам вузол зовні дещо нагадує Four-in-Hand. Личить він до сорочок з короткими і класичними комірцями.

Вузол Kelvin названий на честь винахідника Вільяма Томсона

Позбудься стереотипу, пов'язаного з тим, що краватку носять лише з костюмом. Поєднуй її з повсякденним стилем, підкреслюй нею образ і почувайся упевненішим завдяки їй.