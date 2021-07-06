Возьмем, к примеру, галстук. Знаешь ли ты, как за каких-то 60 секунд распознать, качественный он или нет? А мы знаем!
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Как за минуту распознать качественный галстук
"Рука"
"Рука" – это такой термин в мире одежды. Он описывает тактильное ощущение ткани внешней стороны галстука (там, где конверт). Итак, "рука" – это когда ты во время прикосновения к галстуку в указанном месте чувствуешь текстуру и вес.
- Качественные галстуки, даже сделанные из тонких шелковых тканей, на конверте имеют грубую текстуру с большим количеством сплетений. Они нужны для того, чтобы галстук длительное время выдерживал завязывания и развязывания (то есть, служили дольше).
Галстук можно быстро проверить, обратив внимание на 7 признаков / Фото unsplash
Конверт
Ткань конверта вырезается под углом в 45 градусов к основанию. Иначе галстук будет скручиваться в процессе носки. Чтобы проверить угол, необязательно делать это "на глаз".
- Попробуй галстук растянуть: в длину он должен тянуться, а вот вширь по конверту – нет. Или еще проще: набрось галстук на руку, и если он не скручивается – с углом выреза все в порядке.
Материал
Обрати внимание, кончик галстука (треугольник) и конверт должны быть сделанными с одного материала.
- В качественных галстуках часто используют полиэфирную ткань для кончика и конверта, а для остального галстука – например, шелк.
Подкладка
Подкладка – это кусок грубой ткани внутри галстука, которую производители используют для усиления прочности конструкции. Кроме того, наличие подкладки помогает галстуку поддерживать форму.
- Так что если она есть – это плюс, а если проходит через весь галстук – большой плюс.
Среди важных признаков – текстура, материал, подкладка. Но есть и другие / Фото unsplash
Края
Края галстука не должны выглядеть ровными и четкими.
- А вот чуть закругленные – то, что надо.
Нитка
Если по всей длине галстука прошита нить – это хорошо. Она удерживает стороны ткани галстука вместе и помогает поддерживать форму.
- Плохо, если эта нить торчит – это признак, скорее, не слишком качественношго галстука.
Штанга
Штанга или застежка – это кусок ткани, вшитой в основную поперек.
- Заметь, чтобы твой галстук имел таких две – одну у большого края, а другую у "хвоста".
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Если все эти 7 признаков совпали (а много времени не надо, чтобы их заметить) – перед тобой действительно качественный галстук. Можешь брать!