Частково це пов'язано і з тим, що для людського організму пір року – не чотири. Розповімо детальніше про це сьогодні на Men 24. І обов'язково пояснимо, до чого тут статевий гормон.

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Сезонні режими організму

Фахівці зі Школи медицини Стенфордського університету якось займалися вивченням циклів розвитку вірусів та бактерій в організмі людини. І у процесі цього помітили цікаві закономірності.

Майже всі зміни у важливих показниках здоров'я людини (рівень гемоглобіну A1c, експресія гена добового ритму CIR1, кількість білків імунної системи тощо) у більшості людей відбуваються одночасно – і залежать від сезону.

Вчені вирішили вивчити питання глибше: взяли 1000 показників і лабораторних вимірювань у 109 людей, проаналізували гени, білки, метаболічні маркери, зміни в імунній системі тощо (понад 20 тисяч молекул і бактерій у кожного з піддослідних).

Таке детальне дослідження дозволило встановити, що в роботі будь-якого людського організму протягом року відбувається тільки два глобальних зсуви – взимку (кінець грудня – початок січня) і… Ні, не влітку – а весною (кінець квітня – початок травня).

Тобто, у цей час людина переходить між "режимами функціонування" – коротшим зимовим і довшим літнім. Такий цикл сформувався з огляду на пристосування людини до кліматичних умов і умов виживання у них вірусів та бактерій, від яких організм повинен захищатися.



В організмі чоловіка впродовж року стаються два глобальні гормональні зсуви / Фото unsplash

При чім тут статевий гормон

Французькі вчені з Університету Південної Бретані дослідили гормональні рівні у низки чоловіків 25 – 35 років протягом року. Виявилося, що найбільш значний річний сплеск тестостерону відбувається не навесні (ох вже цей березень), як заведено вважати, а взимку.

Коли саме? А у той же період, який визначили американці – у кінці грудня й на початку січня.

Ще одне сильне синхронне коливання рівня гормону припало на початок літнього періоду – тоді тестостерону у піддослідних стало менше (хоч і в межах норми).

І нічого дивного тут немає – адже від рівня статевого гормону багато в чому залежить і робота імунної системи.

У холодну пору треба максимально захищати організм від вірусів і бактерій, а влітку середовище не настільки небезпечне, тож і ендокринна система починає працювати не так активно.

Звідси й висновок: у календарному році ми маємо 4 пори року, але нашому організмові це байдуже – він знає тільки дві.

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