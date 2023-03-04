Це нормально – час від часу почуватися пригніченим. Ти не можеш бути на висоті весь час. Люди неминуче відчувають стрес, втому й емоційне або розумове виснаження. У цей момент впевненість у собі падає до дуже низького рівня.

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Це може бути пов'язано з травматичною подією або просто зі стресом. Але іноді, коли здається, що твоя впевненість більше не росте, це може бути пов'язано з глибинними причинами. Вони повільно отруюють життя та заважають насолоджуватися ним.

1. Негативне минуле

Якщо ти стикався з невдачами в минулому або мав негативний досвід, то це може бути вагомою причиною того, що ти більше не почуваєшся впевнено.

Негативний досвід може негативно (даруй за тавтологію) впливати на тебе та заважати тобі набути впевненості та довіри у теперішній атмосфері. Якщо у тебе був невдалий досвід або ти зазнав поразки під час виконання певного завдання, це може змусити тебе сумніватися у своїх здібностях у майбутньому.

2. Нездорові порівняння

Порівняння себе з іншими може бути слизькою доріжкою, яка призводить до невпевненості в собі. Якщо ти перебуваєш у стані, коли постійно порівнюєш себе з іншими, ти можеш втратити впевненість у своїх здібностях, які роблять тебе тим, ким ти є.



Постійно порівнювати себе з іншими – деструктивно / Фото Drazen Zigic

Тобі може здаватися, що ти не відповідаєш вимогам інших. І тоді у твоїй свідомості може виникнути відчуття невдачі, розвинутися низька самооцінка, а голову заполонять думки про те, що ти – суцільне розчарування.

3. Відсутність підтримки

Ця причина – наслідок того, що інші не можуть дати тобі відчути підтримку. Якщо ти не відчуваєш підтримку від своїх близьких, це може бути значним фактором втрати впевненості. Якщо у тебе немає нікого, хто вірить у тебе або підбадьорює, може бути складно відчувати впевненість у собі та своїх здібностях.

Наявність людини, яка підтримує тебе у всіх аспектах життя, може все змінити. Ба більше, допоможе тобі рости та розвиватися.

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Втратити впевненість у собі та своїх діях дуже просто. У нас для тебе гарні новини: усе можна виправити. Для цього потрібно буде трішки докласти зусиль. В тебе однозначно все вийде. Пам'ятай, що ти сам творець своєї долі. Тож не зупиняйся та дій. І нехай твоя впевненість у собі лише росте з кожним днем.