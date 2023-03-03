Пам'ятай про те, що саме від тебе залежить твоє є життя. Тож годі прокидатися зранку та почуватися пожмаканим. Усміхнися собі та зрозумій, що почався новий день. А разом із ним – купа нових можливостей.

Читай також Чому і для чого ми використовуємо сіль під час приготування коктейлів

З чого починати ранок

1. Не відкладай будильник.

2. Усміхнися собі.

3. Дай собі достатньо часу, щоб почати працювати.

4. Випий повну склянку води.

5. Насолоджуйся чашкою кави або чаю.

6. Приготуй здоровий сніданок.

7. Доглядай за собою.

8. Виконай швидке тренування.

9. Вимовляй позитивні твердження.

10. Медитуй, роблячи глибокий вдих.



Дізнавайся актуальні новини зранку / Фото Drobot Dean

11. Посортуй завдання за пріоритетністю.

12. Слухай мотивуючу музику.

13. Подзвони коханій або дуже близькій людині.

14. Підпишися на подкаст.

15. Виконай акт доброти.

16. Приділи час хобі.

17. Мисли творчо.

18. Прочитай новини.

19. Розгадай кросворд.

20. Знайди хвилинку, щоб розтягнутися.

21. Заплануй собі весь день.

Варте уваги Прокачай свій інтелект з допомогою цих 5 щоденних звичок

Починай ранок правильно. Заряджай себе позитивними емоціями. Зроби все для того, щоб твій день був успішним і продуктивним. Зарядився сам? Тепер заряджай тих, хто поруч з тобою. Це не складно!