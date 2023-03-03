Пам'ятай про те, що саме від тебе залежить твоє є життя. Тож годі прокидатися зранку та почуватися пожмаканим. Усміхнися собі та зрозумій, що почався новий день. А разом із ним – купа нових можливостей.
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З чого починати ранок
- 1. Не відкладай будильник.
- 2. Усміхнися собі.
- 3. Дай собі достатньо часу, щоб почати працювати.
- 4. Випий повну склянку води.
- 5. Насолоджуйся чашкою кави або чаю.
- 6. Приготуй здоровий сніданок.
- 7. Доглядай за собою.
- 8. Виконай швидке тренування.
- 9. Вимовляй позитивні твердження.
- 10. Медитуй, роблячи глибокий вдих.
Дізнавайся актуальні новини зранку / Фото Drobot Dean
- 11. Посортуй завдання за пріоритетністю.
- 12. Слухай мотивуючу музику.
- 13. Подзвони коханій або дуже близькій людині.
- 14. Підпишися на подкаст.
- 15. Виконай акт доброти.
- 16. Приділи час хобі.
- 17. Мисли творчо.
- 18. Прочитай новини.
- 19. Розгадай кросворд.
- 20. Знайди хвилинку, щоб розтягнутися.
- 21. Заплануй собі весь день.
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Починай ранок правильно. Заряджай себе позитивними емоціями. Зроби все для того, щоб твій день був успішним і продуктивним. Зарядився сам? Тепер заряджай тих, хто поруч з тобою. Це не складно!