Пам'ятай про те, що саме від тебе залежить твоє є життя. Тож годі прокидатися зранку та почуватися пожмаканим. Усміхнися собі та зрозумій, що почався новий день. А разом із ним – купа нових можливостей.

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З чого починати ранок

  • 1. Не відкладай будильник.
  • 2. Усміхнися собі.
  • 3. Дай собі достатньо часу, щоб почати працювати.
  • 4. Випий повну склянку води.
  • 5. Насолоджуйся чашкою кави або чаю.
  • 6. Приготуй здоровий сніданок.
  • 7. Доглядай за собою.
  • 8. Виконай швидке тренування.
  • 9. Вимовляй позитивні твердження.
  • 10. Медитуй, роблячи глибокий вдих.


Дізнавайся актуальні новини зранку / Фото Drobot Dean

  • 11. Посортуй завдання за пріоритетністю.
  • 12. Слухай мотивуючу музику.
  • 13. Подзвони коханій або дуже близькій людині.
  • 14. Підпишися на подкаст.
  • 15. Виконай акт доброти.
  • 16. Приділи час хобі.
  • 17. Мисли творчо.
  • 18. Прочитай новини.
  • 19. Розгадай кросворд.
  • 20. Знайди хвилинку, щоб розтягнутися.
  • 21. Заплануй собі весь день.

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Починай ранок правильно. Заряджай себе позитивними емоціями. Зроби все для того, щоб твій день був успішним і продуктивним. Зарядився сам? Тепер заряджай тих, хто поруч з тобою. Це не складно!