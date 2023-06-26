Ба більше, покращує наші стосунки з іншими, даючи нам інструменти для того, щоб діяти відповідно та з любов'ю до себе.

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Однак, з якихось дивних причин, людина є одним з небагатьох видів, можливо, єдиним, який має тенденцію відкидати себе, з негативними думками, актами самоушкодження та іншими подібними установками. Якщо ми не здатні відчувати любов до себе, ми не зможемо дозволити іншим любити нас, і навіть любити когось таким, яким він є, може перетворитися на складну місію.

Перш за все, якщо ми хочемо мати добрі стосунки, ми повинні визнати свою цінність і розвивати любов до себе, тому що це зміна в мисленні, яка автоматично трансформує всі речі. Насправді майже неможливо отримувати і дарувати любов іншим, якщо ми не сповідуємо її для себе. Тому любов до себе покращує ваші стосунки багатьма способами.

Вона допомагає встановити здорові межі

У стосунках, коли ми не маємо любові до себе, нам дуже важко встановити межі, щоб відчувати себе щасливими у стосунках. Межі дуже важливі, особливо зі складними людьми, тому що коли ми не встановлюємо домовленості про те, що нам подобається, а що ні, ми можемо дозволити часу йти і накопичувати образи, складні моменти.



Любов до себе дозволяє встановити здорові межі / Фото marymarkevich

Любов до себе дає силу розпізнавати те, чого ми не хочемо і не заслуговуємо. Ділитися й обмежувати це навколо себе, підвищуючи цінність, яку ми надаємо собі в очах інших і в самих собі.

Більша ясність власних емоцій

Коли нам бракує любові до себе, ми можемо відчувати провину за те, що відбувається навколо нас. Або відчувати, що це наш обов'язок – вирішувати всі конфлікти, з якими ми стикаємося.

Однак з любов'ю до себе набагато легше визначити, коли ми дійсно несемо за щось відповідальність. А також відрізнити це від того, коли інші люди діють у спосіб, який нам не подобається. З любов'ю до себе ти уникаєш почуття провини, яке намагається нав'язати хтось інший. Це є фундаментальною частиною здорових і відповідальних стосунків.

Більше любові до себе, більше привабливості

Може здатися банальним говорити про те, що самооцінка робить тебе більш привабливою людиною для інших. Але правда полягає в тому, що люди, які впевнені в собі, стають значно цікавішими і привабливішими, ніж ті, хто сповнений невпевненості в собі і мало визнає свою цінність.



Впевненість у собі дає тобі більше привабливості / Фото pikisuperstar

Можливо, тому, що ми можемо поділитися своєю красою лише тоді, коли бачимо її самі. Або тому, що, шукаючи стосунків, ми надаємо перевагу тим, хто приносить нам позитивну енергію і є прикладом для наслідування. Але правда полягає в тому, що самооцінка – це ключ до залучення людей, які зацікавлені у вас.

Товариство, а не відповідальність

Частково причина, чому любов до себе робить людину дуже цікавою і привабливою, також пов'язана з потребою бачити в наших партнерах компаньйона, а не відповідальність чи завдання, навіть якщо у нас немає інструментів для цього.

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Це не означає, що в коханні немає емпатії та підтримки, але також важливо, щоб кожна людина у стосунках була здатна піклуватися про себе самостійно. Щоб люди могли ділитися проблемами, які можна вирішити удвох, а не шукати психолога у кожній справі. У цьому сенсі любов до себе підвищує твою цінність як партнера й опори, а також позбавляє тебе відчуття, що ти – тягар для інших.