Более того, улучшает наши отношения с другими, давая нам инструменты для того, чтобы действовать соответственно и с любовью к себе.

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Однако, по каким-то странным причинам, человек является одним из немногих видов, возможно, единственным, имеющим тенденцию отвергать себя, с отрицательными мыслями, актами самоповреждения и другими подобными установками. Если мы не способны чувствовать любовь к себе, мы не сможем позволить другим любить нас, и даже любить кого-то таким, каким он есть, может превратиться в сложную миссию.

Прежде всего, если мы хотим иметь хорошие отношения, мы должны признать свою ценность и развивать любовь к себе, потому что это изменение в мышлении, которое автоматически трансформирует все вещи. На самом деле, почти невозможно получать и дарить любовь другим, если мы не исповедуем ее для себя. Поэтому любовь к себе улучшает ваши отношения многими способами.

Она помогает установить здоровые границы

В отношениях, когда у нас нет любви к себе, нам очень трудно установить границы, чтобы чувствовать себя счастливыми в отношениях. Границы очень важны, особенно со сложными людьми, потому что, когда мы не устанавливаем договоренности о том, что нам нравится, а что нет, мы можем позволить времени идти и накапливать образы, сложные моменты.



Любовь к себе позволяет установить здоровые границы / Фото marymarkevich

Любовь к себе дает силу распознавать то, чего мы не хотим и не заслуживаем. Делиться и ограничивать это вокруг себя, повышая ценность, которую мы придаем себе в глазах других и самих себе.

Большая ясность собственных эмоций

Когда нам не хватает любви к себе, мы можем чувствовать вину за то, что происходит вокруг нас. Или чувствовать, что это наша обязанность – разрешать все конфликты, с которыми мы сталкиваемся.

Однако с любовью к себе гораздо легче определить, когда мы действительно несем за что-то ответственность. А также отличить это от того, когда другие люди действуют способом, который нам не нравится. С любовью к себе ты избегаешь чувство вины, которое пытается навязать кто-нибудь другой. Это фундаментальная часть здоровых и ответственных отношений.

Больше любви к себе, больше привлекательности

Может показаться банальным говорить о том, что самооценка делает тебя более привлекательным человеком для других. Но правда заключается в том, что люди, уверенные в себе, становятся гораздо более интересными и привлекательными, чем те, кто полон неуверенности в себе и мало признает свою ценность.



Уверенность в себе дает тебе больше привлекательности / Фото pikisuperstar

Возможно, потому, что мы можем поделиться своей красотой только тогда, когда мы видим ее сами. Или потому, что, ища отношения, мы предпочитаем тех, кто приносит нам позитивную энергию и является примером для подражания. Но правда заключается в том, что самооценка – ключ к привлечению людей, которые заинтересованы в вас.

Общество, а не ответственность

Частично причина, почему любовь к себе делает человека очень интересным и привлекательным, также связана с потребностью видеть в наших партнерах компаньона, а не ответственность или задача, даже если у нас нет инструментов для этого.

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Это не означает, что в любви нет эмпатии и поддержки, но также важно, чтобы каждый в отношениях был способен заботиться о себе самостоятельно. Чтобы люди могли делиться проблемами, которые можно решить вдвоем, а не искать психолога по каждому делу. В этом смысле любовь к себе повышает твою ценность как партнера и опоры, а также лишает тебя ощущения, что ты бремя для других.