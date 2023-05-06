Якщо ти думав, що здебільшого причиною буває зрада, то це не так. Іноді на розлучення штовхають дуже і дуже дрібні речі. Кілька чоловіків поділилися власним досвідом. Вони пояснили, чому зустрілися зі своїми другими половинками у суді, щоб врегулювати стосунки.

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1. Одержимість чистотою

33-річний Сахіл зауважив, що його шлюб зруйнувала залежність дружини від чистоти. Вона, пояснює чоловік, буквально доходила до крайнощів і була одержимою прибиранням і впорядкуванням речей у домі.

"Це створило велику напругу між нами, і тепер, коли я зрозумів, що це є першопричиною наших сварок", – каже він.



Жінка була надто зациклена на чистоті / Фото freepik

2. Фінансові труднощі

"Моя дружина – скнара. Турбуватися про гроші необхідно, але вона відмовляється витрачати гроші на речі, які потребують ремонту! Вона не витрачатиме гроші, навіть якщо хтось захворіє. Вона вигадує домашні ліки", – каже 42-річний Рахул.

Він зауважив, що за останні шість років подружжя не їздило кудись на відпочинок. А подали вони на розлучення буквально кілька місяців тому.

3. Присвячення домашнім улюбленцям

"Це може бути найнезвичайніша причина, чому хтось розлучився зі своїм партнером – я розлучився з дружиною через її котів! Її коти не давали спокою відтоді, як ми одружилися, вони псували мої сорочки і мочилися на підлогу, де їм заманеться, – скаржився 29-річний Абхінав.

Він зізнався, що одного разу, коли був розлюченим, поставив дружину перед вибором: "Або я, або коти". Вона обрала пухнастиків. І саме це змусило його ухвалити рішення піти від неї.



Причиною розлучення стали домашні улюбленці / Фото arthur hidden

4. Зацикленість на кар'єрі

"Моя дружина – дуже кар'єрно орієнтована людина. Вона має стосунки зі своєю кар'єрою, а не зі мною. Вона ставить роботу на перше місце настільки, що не звертає уваги на наш шлюб і сім'ю, – зауважив 39-річний Прітам.

Він зізнався, що відчуття зневаги змусило його обмірковувати їхні стосунки. Він зробив величезний крок і подав на розлучення. Адже чоловік просто не витримав того, що ним буквально нехтують. І це попри те, що він намагався бодай якось підтримувати вогник у їхній шлюб.

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Це лише кілька причин, через які чоловіки готові подати на розлучення. Ми закликаємо перед ухваленням відповідного рішення спробувати обговорити проблему або проблеми зі своєю дружиною. Спробуйте спільно позбутися непорозумінь у парі. Якщо ж це не вдається, то використайте парну терапію.