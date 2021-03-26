Тебя клонит ко сну, когда поешь? Или каждый раз после обеда? Спокойно – ты не один такой. Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи и многие другие известные люди позволяли себе вздремнуть после обеда. И правильно делали!

Врачи считают, что сон среди дня полезен для здоровья. Особенно для тех, кто работает больше умственно, чем физически. И это подтверждают данные многих исследований (вот посмотри на British Medical Journal , BBC или сайт МОЗ Украины ).

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Обрати внимание: страдающим бессонницей людям спать днем ​​врачи не рекомендуют. По всех остальных – ситуация противоположная.

5 причин поспать днем, чтобы получить бонусы для своего здоровья

Люди, которые спят днем, вдвое реже попадают в аварии по дороге с работы домой

Дневной сон улучшает концентрацию и обостряет внимание.

Как именно – ученые точно не знают, но факт есть факт.



Дневной сон улучшает концентрацию внимания / Фото unsplash

У людей, которые дремали днем ​​хотя бы два раза в неделю, на 48% реже болеет сердце

Сердечно-сосудистые заболевания у людей, которые спят днем, фиксируют ощутимо реже.

Работодателям стоит обратить на это внимание, чтобы сохранять здоровье ценных кадров.

Сон в 10 минут стимулирует, но сон в более чем 30 минут – затормаживает

Да, лучше поспать 10 минут – это усилит твою концентрацию. Но и 30 минут сна – не беда.

Да, ты будешь немного заторможенным следующий час, но в целом будешь лучше все запоминать.

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Дневной сон улучшает моторику

Это аргумент к тому, что сон днем ​​полезен не только для трудящихся интеллектуального направления.

Люди, которые учились-то делать руками, получают и навык усваивать новые умения гораздо быстрее – если им удается поспать днем.



Находи 10 – 30 минут на сон днем ​​– не пожалеешь / Фото unsplash

Сон от 30 до 90 минут днем ​​также полезен – он защищает от деменции в старости

Если тебе уже за 70, но ты имел и имеешь привычку спать днем ​​– то почти гарантированно имеешь лучшее здоровье, светлый ум и твердую память.

И это, к слову, не зависит от интеллекта или образования.