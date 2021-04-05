Шампунь впервые появился в 1903 году. Его представил миру немецкий химик Ганс Шварцкопф. Но он и представить себе не мог, насколько большой выбор этого средства впоследствии появится.

Есть шампуни для сухих волос и жирных, для окрашенных, для искусственных и естественных. Есть шампуни для разных типов кожи. И, конечно, есть мужские и женские.

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Почему мужчине нужен именно мужской шампунь

Тестостерон и другая химия

Мужской гормон – тестостерон – уплотняет эпителиальный слой кожи. Также у мужчин кожа содержит больше коллагена (главный белок соединительной ткани). Кожа мужчин эластичнее, потому лучше удерживает влагу.

Итак, мыть голову мужчинам надо шампунями с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ (ПАВ). Иначе она просто не промоется.

Нет – алопеции и перхоти

Мужская и женская кожа различаются и кислотно-щелочным балансом – у женщин уровень PH выше. Если мыть голову шампунем с несоответствующим РН, можно получить преждевременную лысину.

В женских шампунях также чаще всего tcnm силикон . Он препятствует поступлению в клетки кожи головы кислорода, влаги, затрудняет работу сальных желез. Следствие – перхоть.



Если женщина дает тебе свой шампунь – семь раз подумай, стоит ли брать / Фото unsplash

Нешампунистые шампуни

Производители шампуней в разработке средств учитывают, скажем так, половые особенности. В частности, мужчины – по стереотипу – больше двигаются, чаще потеют. То есть, чаще (якобы) моют голову.

Поэтому для них делают более шампунистые шампуни. А для женщин – менее. Если мужчина помоет голову женским, то очень быстро – уже через пол дня – снова будет иметь грязные волосы.

Не стоит идти против природы

Мужские волосы крепче, жестче, грубее. А значит, легче переносит перепады температуры, жару и холод. Женский шампунь может повлиять на эти качества – и повлиять отрицательно.

Также в мужские средства для мытья входят компоненты для укрепления волос, увлажнения, глубокого очищения кожи. Поэтому нужно обращать внимание на состав шампуня – он должен делать волосы тяжелее , а не легче, как у женщин.

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