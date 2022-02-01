До твоєї уваги 5 причин, з яких люди брешуть. Спробуй бути неупередженим, а також намагатися зрозуміти ці чинники. Можливо, це дозволить тобі не засуджувати людину щоразу, коли їй доводиться брехати тобі.

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1. Так вони контролюють ситуацію

Для багатьох людей говорити правду може означати відмову від контролю. Вони можуть намагатися контролювати певну ситуацію, щоб вплинути на рішення, отримати бажану реакцію. Тож не дивно, що іноді брехня допомагає їм почуватися впевненіше у деяких ситуаціях.

2. Вони бояться розчарувати інших

Людина часто бреше, бо не хоче розчаровувати іншого. Деякі люди покладають на нас великі сподівання й агресивно реагують, якщо щось звучить не так, як їм подобається. Тому людина, яка не хоче конфліктувати або мати неприязнь до інших, схильна до брехні.



Брехня допомагає їм не розчаровувати людей / Фото Taras Chernus

3. Брехня для них важлива

Це справді одна з головних причин! Якщо хтось бреше, можливо, йому важливо збрехати. Для тебе це може бути неважливо, але для них – важливим. Це можуть бути надмірно мислячі люди або ті, хто схильний тиснути на себе.

4. Вони – патологічні брехуни

Це зовсім інша категорія брехунів. У деяких людей є звичка брехати відчайдушно, тому що вони багато прикидаються. Це свого роду хвороба, з якою вони не можуть впоратися. Вони можуть брехати про найнезначніші речі, про які взагалі не треба брехати. Просто неправда – уже частина їхнього життя.

5. Вони вірять у брехню

Коли хтось перебуває під тиском, психічний стан людини може дещо струсити її. Вони намагаються втекти в інший світ у своїй голові, щоб заспокоїтися та почати вірити в уявну картинку. Для тебе це може бути брехнею, але для них це не брехня. Це правда, бо вони щиро вірять, що саме так і робили. Якщо ти протистоятимеш такій людині, то вона буде відчайдушно захищатися. А все тому, що її мозок відкидає неприємну правду.



Такі люди вірять у брехню, яку говорять / Фото Annie Spratt

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А ти можеш пригадати, коли востаннє брехав? Ти робив це спеціально чи випадково? Спробуй нарешті взути чужі черевики, щоб зрозуміти, чому інші говорять неправду.