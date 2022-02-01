Звичайно ж, подобатися усім на світі – неможлива задача. Але ми переконані, що можна зробити бодай щось, щоб прихильність людей до тебе зросла. Готовий дізнатися секрет? Виявляється, потрібно перестати здаватися досконалим, адже ідеальні люди не подобаються один одному.

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Перестань здаватися ідеальним

Це підтверджує психологиня Марина Гарріс. Вона пояснює в Psychology Today, що дослідження, проведене Елліотом Аронсоном, показало: люди, які роблять певні помилки, здаються кращими, ніж ті, хто перевершує їх у всіх аспектах.

Як пояснює Гарріс, вразливість – ключ до того, щоб любити людей. Це означає, що тобі не потрібно уявляти себе кимось, ким ти не є. Щоб подобатися іншим, ми повинні бути самими собою.



Вразливість робить тебе привабливішим для інших / Фото Headway

Звичайно ж, ми завжди повинні враховувати місце та людей, з якими ми спілкуємося. Тому що, звичайно, якщо ти перебуваєш у професійному середовищі та занадто вразливий, можливо, для керівництва ти не будеш достатньо переконливим. У цьому аспекті ти завжди повинен намагатися бути кращою версією себе.

Але якщо ти працюєш пліч-о-пліч з колегами, можна показати, що, наприклад, іноді тобі потрібна допомога.

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Бути вразливим – це не лише відповідь на те, наскільки ти подобаєшся людям. Це ще й допомагає тобі створювати тісніші зв'язки, міцнішу дружбу, і це справжній подарунок. Спробуй. Ти нічого не втратиш, а лише виграєш від цього.