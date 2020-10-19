Энцо Феррари не использовал автомобили марки Ferrari для ежедневных поездок. Дело в том, что куда комфортнее оказались "пыжик" – машины Peugeot, а дорогие спорткары были слишком громкими и тесными для их разработчика.

У Стэнли Кубрика дома жили 16 кошек, Сальвадор Дали не расставался со своим муравьедом, а Энцо Феррари ездил на автомобилях Peugeot. И если в первых двух случаях все можно списать на прихоти гениев, то в третьем, как выяснил Men 24, причина была вполне практическая.

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Основатель и владелец едва ли не самой известной в мире компании по производству спорткаров Ferrari, а вместе с ней и легендарной одноименной команды Формулы-1 , на самом деле любил гоночные автомобили.

Но при этом был очень практичным человеком: роскошные виллы, яхты, частные самолеты он мог иметь спокойно, но – не хотел.



Энцо Феррари вместе с личным водителем в салоне Peugeot 404 / Фото wikimedia

Неприхотливость в быту, к слову, резко контрастировала с требовательностью в работе.

В частности, принципом разумной достаточности он совсем не руководствовался для работы команды в гонках: Ferrari должна была иметь лучших пилотов, и лучшие болиды, созданные лучшими инженерами.



Феррари вылезает из Ferrari – такое он делал в 60-х только для рекламных кампаний / Фото wikimedia

Да, но личный автомобиль ему был нужен исключительно для комфортного и безопасного передвижения из пункта А в пункт Б. Никакие, извини, понты, ни украшения, ни престиж марки не играли особой роли.

Вот так и получилось, что итальянец Энцо Феррари ежедневно ездил на французских авто Peugeot.



Такой вот Peugeot 504 Coupe был и в личном гараже Энцо Феррари / Фото wikimedia

Первый пыжик Энцо – седан Peugeot 404. Комфортный, надежный, безопасный. О, а еще недорогой, поэтому ездя в нем Феррари не поддерживал ни одного прямого конкурента.

Peugeot даже в Формуле-1 не выступала, выбирая те форматы ралли, где не было Ferrari.



Переход Ferrari частично под FIAT заставило Феррари изменить предпочтения / Фото wikimedia

После 404-го в гараже Энцо были и другие Peugeot, но...

В 1969 году Ferrari частично перешла под контроль итальянского промышленного гиганта FIAT, и Энцо уже не мог себе позволить ездить на автомобилях бренда конкурентов.