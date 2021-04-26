Просыпаться утром не так уж и просто. А как насчет подъема в 4 утра? Подозреваем, что в это время ты досматриваешь сны. Так о каком пробуждении вообще может идти речь? Но у нас есть как минимум несколько положительных свойств раннего подъема.

Если ты хочешь кардинально изменить свою жизнь, попробуй просыпаться гораздо раньше. К слову, это делают большинство успешных людей. Почему бы тогда не присоединиться к ним?

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1. Просыпаться утром – непросто

Особенно, если ты привык поздно ложиться. Если есть необходимость, установи сразу 3 будильника или приобрети наконец фитнес-браслет. Также полезным будет приложение, которое выключает будильник только после решения не слишком сложной математической задачи.

Главное – не сдаваться. Нужно достаточно времени, чтобы твой организм привык просыпаться гораздо раньше. А потом ты уже и не сможешь представить себе иной режим.



Пробуждение утром – не самая простая задача / Фото Unsplash

2. Просыпаться утром – приятно

Один просыпается за 30 минут, другой – за 60. Но даже если у тебя есть время на все утренние ритуалы, может возникнуть ощущение, что ты все равно опаздываешь. Поэтому пробуждения в 4 утра позволяет тебе успевать все и даже немного больше. Ты получишь не только много свободного времени для бритья и душа, но и сможешь потренироваться, например.

3. Утро – волшебная пора

Все случаи, когда ты нарочно с самого утра вылезаешь из-под теплого одеяла, вероятно, были связаны с путешествиями. Скорее всего, ты все еще был слишком сонным и злым. Зато привычка просыпаться утром позволяет наслаждаться тишиной вокруг, а также возможностью провести время с пользой для себя. Например, ты можешь взяться за чтение хорошей литературы, чтобы тебя никто не отвлекал. То же касается рабочих вопросов. Мало кто напишет тебе на рабочую почту в такую рань. Поэтому используй это время сполна.



Утром у тебя появляется больше времени, которое можно посвятить себе / Фото Unsplash

4. Ты начинаешь свой день подготовленным

Утром у тебя появляется несколько свободных часов, которые можно посвятить целиком и полностью себе. Попробуй, например, приготовить себе завтрак и, наконец, насладиться им без спешки. Можешь выбраться на утреннюю пробежку или пройти несколько занятий по английскому языку. Твой день уже начнется полным полезной активности. Разве это не то, что позволит тебе чувствовать себя лучше?

5. Ты становишься креативным

Недаром многие великие писатели выходили на работу с самого утра. Мы, конечно же, не ожидаем, что ты напишешь самый гениальный в мире роман или изобретешь то, что изменит мир. Но мы свято убеждены, что твои утренние пробуждения однозначно сделают тебя креативным. Поэтому на работе ты значительно легче и быстрее будешь исполнять задачи, поставленные перед тобой руководством.



Ты становишься значительно креативным на работе благодаря утренним пробуждениям / Фото Unsplash

6. Ты не будешь безобразничать ночью

Если ты вынужден каждый день просыпаться в 4 утра, то у тебя просто не будет времени для ночных шалостей. Мы же знаем, что большинство грехов реализуются именно в ночное время. Например, набеги на холодильник или запойные просмотры сериалов. Зато ты привыкнешь ложиться спать в 21 часов, чтобы достаточно отдохнуть в течение ночи. К слову, ученые давно доказали, что наш мозг отдыхает в промежутке с 23:00 по 1:00. Подозреваем, что в это время ты смотришь любимые телешоу.

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