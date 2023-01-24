Як з'ясувалося, офіційний шлюб має ще одну вагому перевагу. Мовиться про можливість стати багатими та процвітати у партнерстві. Правда, це точно актуально для пар у США, цитують TEXTY видання. Але ніщо не заважає нам перейняти ці переваги.

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Чистий капітал більший

Як розповідають у виданні, офіційний шлюб позитивно впливає на ваше життя. Як виявилося, одружені люди у Сполучених Штатах можуть похизуватися більшим чистим капіталом. Ба більше, вони частіше володіють власним будинком. Усе це у порівнянні з колегами-ровесниками, які не перебувають в офіційному шлюбі.

Цікаво, що це не поширюється на пари, які живуть разом. Наприклад, дані Федерального резервного банку (ФРБ) Сент-Луїса станом на 2019 рік свідчать про те, що:

середня вартість активів пар, які мешкають удвох, віком від 25 до 34 років – 17 372 долари;

натомість одружені пари можуть похизуватися 68 210 доларами;

цікаво, що капітал самотніх людей – 7 341 долар.

Старша наукова співробітника ФРБ Сент-Луїса Ана Кент вражена. Вона здивувалася, наскільки суттєвою є різниця між одруженими парами та тими, хто просто мешкає разом.



Просто спільне життя не має такого впливу на багатство / Фото lookstudio

Водночас у США спостерігається спалах активності партнерського проживання. Якщо звернути увагу на дані дослідницького центру Pew Research Center, то:

кількість одружених знижувалася з майже 60% у 90-х роках минулого століття;

до менш як половини вже у 2019 році.

Цікаво, що зросла кількість людей у віці від 18 до 44 років, котрі просто мешкають зі своїм партнером. Таких налічують 59%.

Шлюб – замковий камінь

Ендрю Черлін, почесний професор соціології та державної політики в Університеті Джона Гопкінса. Він займається вивченням шлюбу. І, за його словами, багато молодих пар вважають шлюб "замковим каменем". Він дозволяє побудувати спільне життя.

Якщо ви будуєте арку, то наріжний камінь – це перша частина, яку ви вкладаєте, а замковий камінь – остання,

– пояснює він.

Що це означає? За словами Черліна, люди бачать економічний бар'єр, який мають можливість подолати перед одруженням. Тож пари чекають, коли в них з'явиться хороша робота, власна машина і, можливо, будинок. І лише після цього займаються одруженням.



Шлюб має низку інших переваг / pikisuperstar

Чому пари обирають шлюб

Наприклад, тому що в цьому є певні юридичні та податкові переваги. А ще дослідження демонструють, що потужним чинником багатства можуть стати фінансова безпека, а також довгострокове мислення.

От Ана Кент зауважила, що все більше пар ухвалюють рішення вести спільний бюджет. Вони мають спільні банківські рахунки, інвестують удвох. Це дозволяє досягати спільних цілей. Натомість просто спільне життя рідко підштовхує до об'єднання власних коштів, а також інвестицій.

Цікаву закономірність виявила Емілі Гарбінські. Доцентка кафедри маркетингу Корнелльського університету вивчала фінансову поведінку одружених людей. Вона виявила, що у них вищі шанси бути буквально на одній хвилі у питаннях фінансів. Натомість цивільне партнерство не передбачає цього.

Наші гроші, наш дохід – це величезна частина того, ким ми є. Ділитися ними може бути страшно для людей, тому вони зазвичай дуже обережні у цьому питанні,

– каже Гарбінські.

Це цікаво! Як серед одружених, так і неодружених позитивний вплив мало об'єднання бюджетів. Воно дозволяло отримувати більше задоволення від стосунків. Ба більше, могло вплинути на тривалість стосунків.



Житло – один із важливих для пар чинників / Фото freepik

Питання житла – важливе

Слід розуміти, що житло – один з найбільших чинників, який впливає на створення спільного добробуту. Дані ФРБ Сент-Луїса демонструють, що подружні пари можуть похизуватися більшою концентрацією багатства, пов'язаного з нерухомим майном.

Ціни на житло настільки високі, що вам дійсно потрібні об'єднані ресурси, щоб бути конкурентоспроможними на деяких з цих ринків,

– каже науковець з даних ФРБ Сент-Луїса Лоуелл Рікеттс.

Але і це ще не все. Звіт Американського інституту підприємства за 2017 рік виявив цікаву закономірність. Чим вищим був прибуток людей, то вищими були шанси на те, що вони одружаться.

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Ні, це не був активний заклик вже і негайно одружуватися. Але якщо ви удвох досі сумнівалися, то маємо шанси, що ці сумніви ми розвіяли.