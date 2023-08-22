Банани також містять багато калію, який допомагає відновити електроліти, втрачені під час тренувань у спортзалі. А також інші мікроелементи, такі як марганець, вітамін B6 і вітамін C.

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У чому користь бананів

Лише з цієї причини кожен день, коли ти йдеш до спортзалу, ти повинен брати один із собою в рюкзак. Але є ще щось.

Крім відновлення електролітів і ідеальних фруктів після тренування, найкраще в бананах те, що вони запобігають судомам під час тренувань. А також для бодибілдерів, які завжди виходять на межі, часто шукаючи м'язову відмову, уникаючи ці судоми є істотними.

"Це плід радості", — любив казати 8-разовий Містер Олімпія та сучасна легенда бодибілдингу Ронні Коулмен.

Банан контролює діабет і стрибки інсуліну, а також є пробіотичною їжею, яка сприяє відновленню м'язів і нервових імпульсів. Високий вміст калію сприяє підвищенню артеріального тиску, а магній і фосфор ідеально підходять для збереження твоїх зв'язок і суглобів.



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Ще одна причина з'їсти банан

У банані середнього розміру міститься близько 400 міліграмів калію і приблизно 1 грам білка, що небагато. Але це може чудово доповнити твої смузі після тренування або протеїнові коктейлі.

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