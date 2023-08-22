Бананы также содержат много калия, который помогает восстановить электролиты, потерянные во время тренировок в спортзале. А также другие микроэлементы, такие как марганец, витамин B6 и C.

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В чем польза бананов

Только по этой причине каждый день, когда ты идешь в спортзал, ты должен брать друг с собой в рюкзаке. Но есть еще что-нибудь.

Помимо восстановления электролитов и идеальных фруктов после тренировки, лучше всего в бананах то, что они предотвращают судороги во время тренировок. А также для бодибилдеров, которые всегда выходят на пределы, часто ища мышечный отказ, избегая эти судороги существенны.

"Это плод радости", – любил говорить 8-кратный Мистер Олимпия и современная легенда бодибилдинга Ронни Коулмэн.

Банан контролирует диабет и скачки инсулина, а также является пробиотической пищей, которая способствует восстановлению мышц и нервных импульсов. Высокое содержание калия способствует повышению артериального давления, а магний и фосфор идеально подходят для сохранения твоих связок и суставов.



Бананы – идеальный перекус для тех, кто работает над своим телом / Фото prostooleh

Еще одна причина съесть банан

В банане среднего размера содержится около 400 миллиграммов калия и примерно 1 грамм белка, что немного. Но это может отлично дополнить твои смузи после тренировки или протеиновые коктейли.

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