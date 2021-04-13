Дуже й дуже багато людей полюбляють купувати дорогі речі – навіть попри те, що ці покупки насправді і не потрібні, і не по кишені. Це явище називають ефект Веблена.

Або вживають інше формулювання, аби був зрозумілішим зміст – ефект престижу. Вперше його описав американський економіст і соціолог Торстейн Веблен ще у 1899 році в книзі "The Theory of the Leisure Class".

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Що таке ефект Веблена

Ефект Веблена – це коли на той чи інший продукт (товар або послугу) стрімко зростає попит, щойно підвищується його ціна. Причому користь чи роль цього продукту у житті покупця не має жодного значення.

Цей ефект залежить тільки від ціни: споживача приваблює не сам товар і не вигоди від його придбання, а ціна. А після покупки такий споживач починає купленим демонстративно користуватися, безвідносно до того, треба це йому чи ні.



Торстейн Бунде Веблен – економіст, соціолог та публіцист зі США / Фото treehugger

Чому ж людина купує річ тільки тому, що вона дорога

Серед головних мотивів придбання подібних продуктів:

Мода і масове захоплення. Це коли ти купуєш річ тільки тому, що її купив сусід (до слова, зворотню ситуацію – коли ти принципово не купуєш навіть потрібну тобі річ, бо її купив сусід – називають ефект снобізму).

Це коли ти купуєш річ тільки тому, що її купив сусід (до слова, зворотню ситуацію – коли ти принципово не купуєш навіть потрібну тобі річ, бо її купив сусід – називають ефект снобізму). І престиж. Це коли ти купуєш дорогу річ, бо вона недоступна іншим, і у такий спосіб підкреслюєш свою показову винятковість, приналежність до вищого класу, намагаєшся підняти репутацію.

Що важливо: купуючи дорогі речі заради престижу люди геть не звертають увагу на їхню якість. Сама ціна продукту стає споживчим благом. Зрозуміло, що у такій ситуації зниження ціни автоматично призводить до падіння попиту.



Коли наступного разу підеш за покупками, глянь за плече – чи нема там Веблена / Фото pinterest

Типові приклади покупки заради престижу

Перше, що спадає на думку – це придбання дорогого автомобіля. Їх найчастіше купують не як засіб пересування, а як засіб виокремлення з-поміж людей.

Виробники багатьох продуктів, зауважимо, ефектом Веблена регулярно користуються. Погодься, Ferrari не була б Ferrari, якби коштувала 100 тисяч доларів. А про iPhone взагалі промовчимо.

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