Очень и очень многие люди любят покупать дорогие вещи – даже несмотря на то, что эти покупки на самом деле и не нужны, и не по карману. Это явление называют эффект Веблена.

Или употребляют другую формулировку, чтобы был более понятным смысл – эффект престижа. Впервые его описал американский экономист и социолог Торстейн Веблен еще в 1899 году в книге "The Theory of the Leisure Class".

Что такое эффект Веблена

Эффект Веблена – это когда на тот или иной продукт (товар или услугу) стремительно растет спрос, как только повышается его цена. Причем польза или роль этого продукта в жизни покупателя не имеет никакого значения.

Этот эффект зависит только от цены: потребителя привлекает не сам товар и не выгоды от его приобретения, а цена. А после покупки такой потребитель начинает купленным демонстративно пользоваться, безотносительно к тому, надо это ему или нет.



Почему же человек покупает вещь только потому, что она дорогая

Среди главных мотивов приобретения подобных продуктов:

Мода и массовое увлечение. Это когда ты покупаешь вещь только потому, что ее купил сосед (к слову, обратную ситуацию – когда ты принципиально не покупаешь даже нужную тебе вещь, потому что ее купил сосед – называют эффект снобизма).

И престиж. Это когда ты покупаешь дорогую вещь, потому что она недоступна другим, и таким образом подчеркиваешь свою показную исключительность, принадлежность к высшему классу, пытаешься поднять репутацию.

Что важно: покупая дорогие вещи ради престижа люди совсем не обращают внимание на их качество. Сама цена продукта становится потребительским благом. Понятно, что в такой ситуации снижение цены автоматически приводит к падению спроса.



Типичные примеры покупки ради престижа

Первое, что приходит в голову – это приобретение дорогого автомобиля . Их чаще всего покупают не как средство передвижения, а как способ выделяться среди людей.

Производители многих продуктов, заметим, эффектом Веблена регулярно пользуются. Согласись, Ferrari не была бы Ferrari, если бы стоила 100 тысяч долларов. А о iPhone вообще промолчим.