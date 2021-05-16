Жести імітують те, що ми говоримо. Ми жестикулюємо, навіть коли розмовляємо з собою. І якщо свідомо заблокувати це, нам потрібно буде більше зусиль, щоб знайти потрібне слово.

Цікаво Чому люди ходять на двох ногах: 6 теорій від науковців

Тож чому це трапляється і навіщо взагалі жестикулювати, якщо ми маємо мову – дізнавайтеся у матеріалі.

Жести передували мові

Вчені вважають, що жести передували словесній мові. Ще наші предки-примати жестикулювали для спілкування між собою ще до того, як розвинулося будь-яке мовлення. Вони це і досі роблять.

Коли мозок наших предків збільшувався, вони починали спілкуватися за допомогою звуків, які з часом дозрівали та утворювали складні мови світу, водночас зберігаючи жести.



Жести передували мові / Фото unsplash

Невербальне або паралінгвістичне спілкування

Слова та речення - це не єдине, що формує нашу мову. Весь спектр значень, що лежить в основі наших слів, з’являється, коли ми використовуємо решту нашого тіла.

Жести, як і слова, складаються з багатого словникового запасу, хоча й не вписуються у словник. Більшість жестів мають значення в контексті мови. Коли ви говорите про того, хто стоїть поруч, ви вказуєте на нього. А те, як ми це говоримо, впливає на те, якими будуть жести. До прикладу, в гніві ми робимо різкі рухи руками, тоді як у спокійному стані вони м’які.



Жести мають значення в контексті мови / Фото unsplash

Жести збагачують нашу розмовну мову, тому дослідники називають це паралінгвістичним спілкуванням, тобто таким, що поза наших розмов.

Види жестів

Дослідник Девід МакНіл класифікував жести на 4 види: знакові, метафоричні, дейктичні та ритмові.

Знакові жести

Знакові жести – це наочні образи того, про що ми говоримо. Наприклад, якщо ви говорили про те, як здорово ходити по траві босими ногами, ви можете сформувати свої долоні у форму ніг і пройтися ними по повітрю. Самі по собі знакові жести не мають тлумачення, а їхнє значення буде залежати від контексту.

Метафоричні жести

Метафоричні жести – це наочні метафори. Ці жести з’являються, коли нам доводиться говорити про абстрактні ідеї, такі як філософія чи математика. Коли людей просять описати проблеми алгебри, вони жестикулюють, використовуючи довгі розмашисті рухи, щоб показати елементи.



Жести збагачують мову / Фото pexels

Дейктичні жести

Дейктичні жести – це вказівні жести, які дають розуміння напрямку та місця розташування когось чи чогось.

Ритмові жести

Ритмові жести складаються з постукування в такт вашої промови. Кожного разу, коли ви наголошуєте на слові, ваша рука може рухатися вниз, щоб посилити ефект того, що ви говорите.

Читайте також Навчатись рідною мовою: перспективи відкриття українських шкіл у Польщі

Жести допомагають думати і навчатись

Ці жести не лише сприяють нашому спілкуванню з іншими людьми, а й допомагають думати та роблять нашу розмовну мову більш зв’язаною .

. Саме це передбачає гіпотеза упакування інформації. Вона говорить, що жести допомагають нам нібито просторово упакувати дані , про які ми хочемо поговорити.

, про які ми хочемо поговорити. У 2009 році група дослідників виявила, що жести розшифровуються тими ж частинами мозку, що декодують розмовну мову.

А Мануела Македонія з Інституту когнітивних наук та мозку імені Макса Планка в Лейпцигу виявила, що жести також допомагають нам вивчати мови. Хоча вони відрізняються в залежності від культури та мови, однак жестикуляція сприяє запам’ятовуванню слів та активному спілкуванню іноземною.



Жести допомагають думати і вивчати мови / Фото pexels