Жесты имитируют то, что мы говорим. Мы жестикулируем, даже когда разговариваем с собой. И если сознательно заблокировать это, нам нужно будет больше усилий, чтобы найти нужное слово.

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Так почему это происходит и зачем вообще жестикулировать, если у нас есть язык – узнавайте в материале.

Жесты предшествовали языку

Ученые считают, что жесты предшествовали словесной речи. Наши предки-приматы жестикулировали для общения между собой еще до того, как развилась любая речь. Они и до сих пор это делают.

Когда мозг наших предков увеличивался, они начинали общаться с помощью звуков, которые со временем созревали и образовывали сложные языки мира, одновременно сохраняя жесты.



Жесты предшествовали языку / Фото unsplash

Невербальное или паралингвистическое общение

Слова и предложения – это не единственное, что формирует наш язык. Весь спектр значений, который лежит в основе наших слов, появляется, когда мы используем и наше тело.

Жесты, как и слова, состоят из богатого словарного запаса, хотя и не вписываются в словарь. Большинство жестов имеют значение в контексте языка. Когда вы говорите о том, кто стоит рядом, вы указываете на него. А то, как мы это говорим, влияет на то, какими будут жесты. К примеру, в гневе мы делаем резкие движения руками, тогда как в спокойном состоянии они мягкие.



Жесты имеют значение в контексте языка / Фото unsplash

Жесты обогащают нашу разговорную речь, поэтому исследователи называют это паралингвистическим общением, то есть таким, что вне наших разговоров.

Виды жестов

Исследователь Дэвид МакНил классифицировал жесты на 4 вида: знаковые, метафорические, дейктические и ритмовые.

Знаковые жесты

Знаковые жесты – это наглядные образы того, о чем мы говорим. Например, если вы говорили о том, как здорово ходить по траве босиком, вы можете сформировать свои ладони в форму ног и пройтись ими по воздуху. Сами по себе знаковые жесты не имеют толкования, а их значение будет зависеть от контекста.

Метафорические жесты

Метафорические жесты – это наглядные метафоры. Эти жесты появляются, когда нам приходится говорить об абстрактных идеях, такие как философия или математика. Когда людей просят описать проблемы алгебры, они жестикулируют, используя длинные размашистые движения, чтобы показать элементы.



Жесты обогащают язык / Фото pexels

Дейктические жесты

Дейктические жесты – это указательные жесты, которые дают понимание направления и местоположения кого-то или чего-то.

Ритмовые жесты

Ритмовые жесты состоят из постукивания в такт вашей речи. Каждый раз, когда вы подчеркиваете слово, ваша рука может двигаться вниз, чтобы усилить эффект того, что вы говорите.

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Жесты помогают думать и учиться

Эти жесты не только способствуют нашему общению с другими людьми, но и помогают думать и делают нашу разговорную речь более связанной.

Именно это предполагает гипотеза упаковки информации. Она говорит, что жесты помогают нам якобы пространственно упаковать данные , о которых мы хотим поговорить.

, о которых мы хотим поговорить. В 2009 году группа исследователей обнаружила, что жесты расшифровываются теми же частями мозга, что декодируют разговорный язык.

А Мануэла Македония из Института когнитивных наук и мозга имени Макса Планка в Лейпциге обнаружила, что жесты также помогают нам изучать языки. Хотя они отличаются в зависимости от культуры и языка, однако жестикуляция способствует запоминанию слов и активному общению на иностранном.



Жесты помогают думать и изучать языки / Фото pexels