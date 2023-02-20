Науковці провели дослідження та дійшли до цікавого висновку. Вони виявили певний час, коли люди зазнають найбільшого стресу. І ми б рекомендували в цей час не ухвалювати важливих рішень. Швидше за все, нічого доброго з цього не вийде.

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Коли ми зазнаємо найбільшого стресу

Як з'ясувалося, найбільше стресу ми переживаємо о 07:23. До такого висновку дійшли науковці, які провели опитування серед 2000 респондентів. Їх цікавило, коли стрес навідувався до дорослих людей.

Що стало причиною? Тут усе дуже просто. Приблизно на цей час припадає необхідність відводити дітей до школи та початок робочого дня.



Найбільше стресу ми переживаємо о 07:23 / Фото wayhomestudio

Також респондентів попрохали скласти рейтинг найбільш стресових подій за день. До п'ятірки перших входить застрягти в пробці, пролити щось на килим, пізно прокинутися.

А ще опитування показало, що дорослі стикаються приблизно з трьома стресовими подіями на день. Цікаво, що жінки відчувають неприємні емоції на годину раніше, ніж чоловіки. А ще попереднє дослідження показало, що стрес, нервозність або виснаження у середньому віці можуть підвищити ризик деменції.

У чому основні причини стресу

Науковцям також вдалося визначити основні причини щоденного стресу. На першому місці – втома. Також на цей стан впливає перерваний сон і напружений робочий день. За оцінками, приблизно 33% американців кажуть, що відчувають стрес щодня. Натомість у Великій Британії кожен 14-й дорослий страждає від стресу щодня.



Часто причиною стресу стає втома / Фото karlyukav

Фахівці зазначають, що хронічний стрес активує реакцію організму "боротьба або втеча". Це викликає викид адреналіну, що підвищує частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск. Крім того, може виділятися більше кортизолу, що підвищує рівень цукру в крові.

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Стрес вкрай рідко робить нас продуктивними й ефективними. Причому як на роботі, так і в повсякденному житті. Тож, нагадаємо, що о 07:23 – якщо вірити науковцям – ухвалювати важливі рішення не варто. Адже у цей час рівень стресу буквально зашкалює. А отже, висока ймовірність, що таке рішення не буде виваженим і правильним.