Як з'ясувалося, якраз такий підхід має мало спільного з відчуттям щастя. Натомість тобі потрібно навчитися визначати, на що слід витрачати гроші, щоб дійсно почуватися щасливим.

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Щастя не в матеріальних речах

Наприклад, якщо тобі платять за виконану роботу, яка, ймовірно, спричинила певний рівень стресу та витрати часу, і ти хочеш якось це все компенсувати, то що обрати? Один з варіантів – витратити гроші на матеріальні об'єкти. Інший – на досвід. І якщо ти хочеш показати собі, що гроші справді приносять щастя, то однозначно варто вибрати другий варіант.



Вкладатися в емоції цінніше, ніж у матеріальні речі / Фото marymarkevich

Важливий момент. Щастя, яке можуть принести тобі гроші, неможливо зберігати у шухлядах або накопичувати на полицях. Його не можна купити у крамниці. Щастя, яке приносять тобі гроші, зберігається у спогадах, досвіді.

Які питання варто собі поставити

Ми за приклад візьмемо подорож. Розуміємо, що зараз з цим усе дуже складно. Але ж ніхто не заважає трохи помріяти та перенестися у часи, коли ти міг вільно мандрувати світом, коли клята Росія не напала на Україну. Отже, що слід у себе спитати:

Є мандрівка, яку ти плануєш здійснити і тобі потрібно відкласти на неї гроші?

З наявним бюджетом, яку пригоду чи досвід ти можеш отримати?

Що саме ти хочеш пізнати, володіючи певним фінансовим ресурсом: ліс, море, міські ландшафти?

Чи є якась туристична пропозиція, пов'язана з місцями поблизу тебе, яка б тебе зацікавила?

Які спогади я хочу зберегти для себе?

Нагадаємо, що деякі люди з величезним задоволенням продають автомобілі чи нерухомість, щоб подорожувати. І, як бачиш, не завжди щастя асоціюється з матеріальними надбаннями. Іноді тобі потрібно міркувати над пріоритетністю досвіду над майном.

Що робить тебе щасливим?

Щоб зрозуміти, що робить тебе щасливим, важливо подумати про те, що тобі подобається, чим ти хочеш займатися у своєму житті, які в тебе є бажання, а також особисті цілі? Тобі слід прив'язуватися винятково до власних потреб і побажань. Бо іноді ми стаємо жертвами того ж маркетингу. І нав'язані нам бажання видаємо за свої.



Перед шопінгом слід поставити собі кілька питань / Фото wayhomestudio

Щойно ти розберешся зі своїми потребами, ти матимеш можливість розумніше керувати грішми. Наприклад, ти розумітимеш, чому купуєш ту чи іншу річ. Як вона може зробити тебе щасливим. Головне – надавати значення своїм рішенням. І перед здійсненням імпульсивної покупки запитати себе:

Які мої цілі зараз?

Що мені потрібно для їх досягнення?

Як гроші можуть допомогти мені їх втілити?

Чи справді мені потрібна ця покупка?

Я давно хотів цей предмет чи це випадковий запал?

Як купівля цієї речі допоможе мені бути щасливим?

Чи буду я щасливішим, якщо витрачу цю суму на щось інше?

Якщо ставити собі ці питання та чесно на них відповідати, то ти нарешті навчишся правильно витрачати гроші. А отже, почуватимешся щасливим, а не спустошеним. Як, наприклад, після 100500-ї футболки, яка тобі не потрібна, але гроші з гаманця потягнула для чогось.

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Пам'ятай, що не завжди витрачання грошей дарує відчуття щастя. Але й постійне їх накопичення, відмовляючи собі геть у всьому, не має жодного сенсу. Якщо не заохочувати себе та не стимулювати, то ти не зможеш досягнути висот.