Чому нарцисам значно легше підійматися кар'єрними сходами
Джерело:Men's Health
Ти коли-небудь замислювався, наскільки часто нарциси приходять до влади? Ми спробуємо пояснити, чому так відбувається. Спойлер: усе дуже і дуже логічно.
Згідно з недавнім дослідженням, опублікованим в Journal of Personality, самооцінка нарциса може сильно спонукати менеджерів просувати його. Тож не дивно, що у твоєму колективі саме таким типам особистості вдається досягати бажаних результатів.
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Як проводили дослідження
Спостереження охоплювало 2 анкетні дослідження за участю 259 співробітників і 178 керівників. Кожен з них оцінював кілька тверджень щодо себе та потенційно здатного до просування співробітника відповідно.
Деякі приклади тверджень, які співробітники мали оцінити: "Я незвичайна людина", "У моїй робочій команді, я думаю, що маю велику владу" й інші питання з тесту на визначення нарцисичної особистості.
Керівники відповідали на такі твердження: "Я б порекомендував цього співробітника для підвищення" або "У цього співробітника є хороші шанси піднятися кар'єрними сходами", ґрунтуючись на зазначених характеристиках співробітників.
Нарешті, 181 керівник отримав профілі вигаданих співробітників-нарцисів і визначив, чи "просувати" їх.
Результати дослідження
Результати показали, що нарцисичні співробітники більше рекламували свою роботу та мали підвищене почуття влади на робочому місці. Це також показало, що керівники з більшою ймовірністю просувають співробітників, які проявляють нарцисичні риси. Можливо, через їхнє грандіозне сприйняття та демонстрацію влади.
Нарциси демонструють владу, що допомагає їм на роботі / Фото Headway
Згідно з дослідженням 2016 року, нарциси з більшою ймовірністю вірять, що з них виходять ефективні та чудові лідери. Це може корелювати з саморекламою та більшою повагою до своєї ролі в робочому проєкті.
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Чи це означає, що для просування по службі потрібно бути нарцисом? Не зовсім, але можна навчитися у них деяких уроків впевненості. Це однозначно допоможе тобі здаватися більш цінним співробітником.