Пам'ятай про те, що рекрутеру достатньо кількох секунд, щоб скласти загальне уявлення про тебе. І тому потрібно зробити все можливе для того, щоб не позбавити себе шансів отримати омріяну роботу власноруч!

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За цей короткий термін менеджер з пошуку людей складе певне враження про вас – він буде судити, наскільки ви симпатичні, наскільки ви заслуговуєте довіри, наскільки агресивними або пасивними виглядаєте і наскільки добре підходите до інших членів команди,

– каже Гері Д. Бернісон, генеральний директор Korn Ferry, найбільшої кадрової компанії у світі.

Ось 5 помилок, яких рекомендують уникати рекрутингові та бізнес-гуру, якщо ти хочеш справити хороше враження.

1. Бути поза часом і не на своєму місці

Почнемо з основ: перша помилка, яку ти не повинен робити, – це пізно або рано приходити на співбесіду. Очевидна?

Ті, хто приїжджає занадто рано, ризикують здатися надто схвильованими;

Ті, хто приїжджає пізніше, ризикують здатися рекрутерові грубим.

Якщо коротко, ти не справиш хорошого враження, якщо не цінуватимеш чужий час. До цього пункту належить і резюме. Краще взяти з собою видруковану версію, щоб співробітнику компанії було легше з тобою спілкуватися.



Варто приходити на співбесіду вчасно: не зарано і не запізно / Фото Unsplash

2. Виглядаєш самовпевнено

Наприклад, якщо на співбесіді на роботу програміста тобі поставили класичне питання: "Чому ми повинні найняти вас?", ти, як рекомендує Білл Гейтс, повинен відповісти так:

"Ви повинні побачити коди, які я написав, вони божевільні. Я думаю, з часом я стану кращим і можу добре працювати з людьми. Я міг би трохи покритикувати їх коди, але в цілому мені подобається бути частиною команди. Мені подобаються амбітні цілі. Мені подобається думати про те, як ми можемо разом передбачити майбутнє".

Така відповідь свідчить про те, що ти знаєшся на своїй роботі, а також завжди готовий вчитися та вдосконалюватися разом з командою.

3. Занадто багато уваги приділяєш собі

Дженна Гудра, віцепрезидентка та редакторка CNBC, нагадала у статті, що не варто приділяти собі надто багато уваги.

"Нескінченні розмови про те, чого ви хочете, або про те, які враження від цього будуть корисні для вас, – це нісенітниця для інтерв'юера. Компанії не платять вам за допомогу! Вони наймають вас тому, що у вас є якості та навички, які допоможуть їм досягнути своїх цілей. Використовуйте свої відповіді, щоб проілюструвати, як ви можете допомогти рекрутеру", – наголошує вона.



Не соромся ставити питання також / Фото Unsplash

4. Не ставиш питань

Співбесіда – це не монолог, а момент обміну, успіх якого також залежить від того, чи зможеш ти залучити співрозмовника. Девід Блісс, тренер з комунікацій і дизайнер презентацій в Edisonred, сказав:

"Думайте про свою презентацію, як про середину розмови, яку ви будете вести, а не монолог, в якому ви повбиваєте співрозмовників фактами і статистикою. Ви повинні перетягнути своїх слухачів, змусити їх брати участь у темі або історії, яку ви розробляєте".

При цьому також важливо ставити питання, щоб проявити реальний інтерес співрозмовника. Зазвичай рекрутери залишають трохи часу для запитань в останній частині співбесіди, тож скористайся цим!

5. Брехня

Варто запам'ятати раз і назавжди, що брехня ніколи не приносить прибутку. Якщо й приносить, то дуже скоро робить тебе залежним від неї. Сказати рекрутеру, що ти все ще працюєш у попередній компанії, коли тебе звільнили, просто для того, щоб здаватися дефіцитним кадром, – велика помилка.



Уникай брехні, адже більшість фактів можна перевірити / Фото Unsplash

"Брехня – писав сам Гері Д. Бернісон, – нешанобливе ставлення до інтерв'юера та невиправна помилка. Комусь спаде на думку перевірити те, що ти говориш, тому завжди говори правду. Люди хочуть знати, хто ти, а не ким ти хочеш здаватися".

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Пам'ятай про те, що під час співбесіди ти повинен бути щирим, не намагатися надто подобатися та викликати підозри. Ми ж надіємося, що ці поради допоможуть справити хороше враження й отримати омріяну роботу!