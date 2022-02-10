Тренер з силової підготовки та засновник Athlean-X Джефф Кавальєр регулярно ділиться тренуваннями та порадами. Цього разу він назвав 5 найпоширеніших помилок, які можуть пояснити, чому ти не бачиш бажаного прогресу у нарощуванні рук. Ба більше, він пропонує рішення цих проблем.

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Чому не ростуть м'язи рук

1. Немає прямої роботи руками

Поширеною помилкою є те, що ти можеш адекватно тренувати свої біцепси та трицепси за допомогою рутинних складових рухів у традиційному спліті "тягни – штовхай". Але якщо твоєю метою є зростання м'язів, цього, ймовірно, буде недостатньо.

Можливо, це не найкращий підхід, тому що ви просто не отримуєте достатньо прямої роботи руками, необхідної для їх максимального зростання,

– каже Кавальєр.



Виконуй вправи, які опрацьовують м'язи рук / Фото Alonso Reyes

Натомість він рекомендує додавати у свої тренування рухи, які в першу чергу залучають ці м'язи. Мовиться про згинання рук з гантелями стоячи, згинання рук павуком, згинання рук офіціанта, розгинання над головою та відтискання кобри.

Додатковий обсяг не лише допомагає тобі збільшити трицепси та біцепси, а й дозволяє рукам виглядати естетичніше,

– підкреслює він.

2. Ти не максимально використовуєш криву сили

Щоб отримати максимальну віддачу від денних тренувань рук, Кавальєр пропонує виконувати вправи, які доповнюють одна одну з точки зору кривої сили. Іншими словами: найважча точка руху. Наприклад, згинання рук зі штангою найважче у середині цього руху. Натомість згинання павука має найбільшу напругу на біцепс у верхній частині.

Виконання обох цих вправ заповнить цю "прогалину" у силі та стосуватиметься короткої та довгої головки біцепсів.

3. Ти не збільшуєш напругу

Простіше кажучи, прогресивне навантаження полягає у поступовому збільшенні ваги у вправі для постійного розвитку сили. Але це ще не все.

Вправи для рук не дозволяють просто додати вагу. Коли востаннє твої згинання рук з гантелями стоячи збільшувалися на понад 2 кілограми?,

– каже він.

Реалістичніший спосіб збільшити навантаження у день рук – техніка, а не сама вага. Наприклад, виконати підхід до відмови, скинути вагу та знову повторити вправу до відмови.

Альтернатива: дроп-сети, які дозволяють продовжувати виконувати повторення однієї і тієї ж вправи з тією ж вагою після досягнення відмови, просто переключаючись на більш ефективну позицію або варіант.

На відео Джефф Кавальєр показав, як правильно працювати над руками:

4. Ти неправильно переміщаєш вагу

Недостатньо просто переміщати вагу у просторі при виконанні згинання.

Звичайно, ваша рука напружується. Але я хочу, щоб ви напружували біцепс. Напружте його, ніби хтось щойно сказав вам наростити м'яз, і ви повинні наростити найсильніший м'яз, який ви коли-небудь робили... Тепер зробіть це з гирею у руці,

– запропонував він.

5. Ти підіймаєш занадто легке або надто важке

Він наголошує на тому, що брати надто важку або надто легку вагу – погана ідея. Але можна для кількох повторень брати, наприклад, гантелю важчу, ніж ти звик. Це дозволить ефективніше нарощувати м'язи.

Також він пропонує виконувати "читерські" варіації з використанням більшої ваги. Наприклад, чит-згинання рук. Вони надають імпульсу руху та дозволяють виконувати більше ексцентрично перевантажених повторень.

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Спробуй змінити свій підхід до роботи над руками. Гарантуємо, це дозволить побачити результат, який не дозволить тобі зупинитися на досягнутому. Працюй над собою та ставай кращою версією себе вчорашнього!

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