Ларрі Берчетт пройшовся по хибних порадах, які, як стверджується, можуть допомогти скинути до 15 кілограмів за 30 днів. Зокрема він пояснює, чому таке стрімке схуднення може негативно вплинути на тебе.

Варте уваги Татуювання, шоу байкерів і коктейлі на Nemiroff: у Києві пройде фестиваль Tattoo Collection

"Якщо ти важиш 140 кілограмів або 150, то ти можеш втратити багато води, голодуючи. Але ніхто не пояснює, що схуднення на 15 кілограмів за 30 днів може стати причиною повернення ваги", – наголошує він.

Як на тебе впливає стрімке схуднення?

Спроба скинути таку велику кількість ваги за такий короткий проміжок часу може фактично перешкодити організму худнути в майбутньому.

"Коли ти худнеш настільки швидко, ти втрачаєш м'язи. А м'язи – це те, що спалює калорії", – наголошує лікар.

Він вважає, що до зниження ваги слід підходити як до повільного, тривалого процесу. Схуднення має бути частиною твого постійного способу життя.

"Пів кілограма на тиждень або навіть на два протягом року – це 13 або цілих 26 кілограмів на рік", – додає він.



Лікар рекомендує частіше їсти, але меншими порціями / Фото Unsplash

Дефіцит калорій, тобто вживання меншої кількості калорій на день, може допомогти схуднути. За словами Берчетта, один зі способів досягнення цього – частіше їсти невеликими порціями протягом дня. Наприклад, харчуватися кожні 3 години, а не переїдати під час обіду або вечері. Він також рекомендує скоротити вживання напівфабрикатів і цукру. Також у кожному твоєму прийомі їжі має бути бодай трохи білка.

"Це допоможе наростити дорогоцінні м'язи: це те, що спалює калорії. А ще білок змушує тебе почуватися ситим", – наголошує Берчетт.

Тож не варто намагатися позбутися зайвих кілограмів за надзвичайно короткий проміжок часу. Побудова тіла своєї мрії – марафон, а не спринт. Пам'ятай про це!

Це цікаво 4 ознаки, що ти під час схуднення втрачаєш не жир, а м'язову масу