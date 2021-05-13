Ученые провели исследование, чтобы проверить, стоит ли носить обувь без носков. Для этого они взяли мазки с поверхности обуви, подошвы и стельки. Затем их поместили в чашки Петри, в которых в течение 5 дней в лабораторных условиях могли бактерии "расти". Результаты впечатляют!

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Кроссовки из ткани

Первое испытание проводилось на тканевой обуви. И очень не зря, ведь такие модели как Converse Low Tops, желательно носить без носков.

Результат ужасающий: без носков в такой обуви размножаться в три раза больше бактерий, чем с носками.

Фотосравнение, тканевые кроссовки с носками и без носков:

Кожаные кроссовки

По общему признанию, кожаные кроссовки редко носят без носков. Но это не мешает исследователям проверить, насколько активно там могут размножаться бактерии. Без носков, как и ожидалось, их количество было значительно больше. Особенно интересно: во время теста исследовали как белые, так и черные Nike Air Force 1.

Результат: черные модели, как правило, содержат больше бактерий, чем белые кроссовки. Подозреваем, что это связано с тем, что светлую обувь ты чистишь чаще.

Фотосравнение, кожаные кроссовки с носками и без носков:

Спортивные кроссовки против повседневной обуви

Для третьего теста выбрали кроссовки, которые носили в тренажерном зале, а также обычные кроссовки для повседневной носки. Сюрприз: в кроссовках значительно меньше бактерий, чем ожидалось.

Ученые связывают это с тем, что спортивная обувь может лучше пропускать воздух и контактирует с менее грязными поверхностями, чем уличная.

В спортивных кроссовках бактерии размножаются не так активно:​

И теперь дважды, а то и трижды подумай перед тем, как носить обувь без носков. Как показывают исследования, ничего хорошего из этого не будет!