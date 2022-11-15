Винятком можуть бути випадки, коли тригерні моменти просто збігаються з вашими бажаннями. Якщо ж ні, то дуже високі шанси, що ви невдовзі розлучитеся. Адже рішення про шлюб ви ухвалювали під тиском.

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1. Соціальний тиск

Коли всі навколо тебе одружуються, ти можеш відчувати певний соціальний тиск. Ба більше, буватимуть моменти, коли тобі здаватиметься, що ти якийсь неправильний. Але це не означає, що потрібно негайно ж шукати панянку, з якою ти зможеш зв'язати свою долю. Наберися сміливості та дій, захищаючи власні інтереси.



Не варто одружуватися через тиск рідних і соціуму / Фото Milan Popovich

2. Твої родичі підштовхують тебе

Це ще один варіант тиску. Але його ти вже отримуєш не просто від людей навколо, а від тих, кого ти вважаєш найближчими. Погодься, що під час святкових застіль тебе регулярно запитують, коли ж ти нарешті одружишся. Особливо ускладнюється ситуація тоді, коли в тебе є молодший брат, котрий уже у щасливому шлюбі виховує кількох дітей. Змирися з тим фактом, що рідні прагнутимуть, щоб і ти одружився. Але однозначно не варто потурати їм лише задля того, щоб уникати діставань. Не роби себе нещасним власними ж руками.

3. Шлюб усуне твої проблеми

Ще одне хибне твердження, яке штовхає людей до необдуманого шлюбу. Часто ми одружуємося з думкою про те, що це дозволить усунути проблеми, які з'являються у нашому житті. Але це так не працює. Твої проблеми стануть спільними. Та й у твоєї партнерки за спиною є свій багаж з негараздів. Тож шлюб у цьому випадку може лише все погіршити.

4. Шлюб через ультиматум

Якщо ж ти зустрічаєшся зі своєю дівчиною упродовж кількох років, то не виключено, що вона давно мріє про весілля. Оскільки з тієї чи іншої причини ти не поспішаєш, вона може на тебе тиснути. Причому робити це надзвичайно радикально. Мовляв, або ви нарешті одружуєтеся, або вашим стосункам настає кінець. Не дозволяй їй собою маніпулювати. Це нічим хорошим не закінчиться, адже у такому випадку вона крутитиме тобою упродовж усього вашого спільного життя.

5. Для доведення стосунків

Світ суттєво змінився. І зараз нормально жити разом, але не узаконювати стосунки. Але є люди, які укладають шлюб для того, щоб довести всім навколо, що вони разом. Ми б не рекомендували так робити. Взагалі не варто робити будь-що, щоб комусь та й щось довести. Ця стратегія програшна. Хочете – одружуєтеся, не хочете – не одружуєтеся. Ось і все.



Вам не потрібно доводити серйозність стосунків через шлюб / Фото Jonathan Borba

6. Ти ніколи не будеш самотнім

Ще одне хибне твердження, в яке чомусь вірить багато людей. Шлюб не гарантує тобі, що ти до кінця життя не будеш самотнім. Навпаки, часто буває так, що ви ніби удвох, але почуваєтеся максимально самотніми. От і весь парадокс цієї ситуації. Тож ми б не рекомендували хапатися за одруження, наче за рятувальну соломинку. То так не працює.

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Якщо ти не впевнений у людині поруч, то не варто укладати з нею шлюб. Такий крок не зробить ані тебе, ані твою партнерку щасливими. Якщо ж ви й наважилися на цей крок, то нехай ніщо не зупиняє вас у прагненні бути разом.