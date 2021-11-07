Как минимум, так считают исследователи из Гарвардского университета. Они попытались поставить точку в длительном споре о том, полезно или вредно п ропускать завтрак.

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Золотая середина

В целом врачи рекомендуют есть 5 раз в день . Относительно объема потребленного – тут нужно искать золотую серединку: слишком много – может навредить, но и слишком мало – тоже.

То есть, прежде чем садиться на любую диету, нужно поговорить об этом со своим лечащим врачом или диетологом.

А теперь о завтраке

Мы часто слышим, что завтрак – самая важная еда за день . С другой стороны есть диеты, которые требуют пропускать завтрак – мол, это поможет похудеть. Что одно, что другое утверждение доказывают результатами различных исследований.

Гарвардский университет нашел еще одну причину, чтобы подтвердить, что пропускать завтрак – не самая лучшая идея. По крайней мере, если это делать без одобрения специалиста.



В Гарварде нашли аргументы, почему пропускать завтрак не стоит / Фото unsplash

Что обнаружили в Гарварде

Итак, в Гарварде группа исследователей проанализировала данные о питании 30 тысяч взрослых. Часть из них регулярно пропускают завтрак, другие – никогда. Анализ показал , что те, кто пропускает завтрак, обычно:

Более подвержены перекусам между традиционными этапами дневного питания.

Также они едят больше сахара, жиров и углеводов (так что более склонны набирать вес).

И не получают рекомендованную дневную дозу витаминов A, B1, B2, B3 и D.

А еще такие люди потребляют меньше жизненно важных питательных веществ , таких как кальций, витамин С и клетчатка. Почему? Потому что не потребляют типичную утреннюю пищу – молочные продукты, каши и фрукты.