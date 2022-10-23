Ми розповімо тобі про 3 причини, через які ти ніяк не зможеш отримати омріяні шість кубиків преса. Гайда позбуватися їх, щоб щоденно ставати кращою версією себе вчорашнього.

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Чому ти не можеш накачати сталевий прес

Це питання генетики

Деякі люди мають ідеальні типи статури та комплекцію, яка дозволяє з легкістю вибудувати шість кубиків преса. Але це не означає, що це неможливо. Просто тобі потрібно знайти оптимальний спосіб тренування, який дозволить досягнути бажаного результату.



На появу преса може впливати також генетика / Фото pressfoto​

За даними Healthline, у кожної людини є "встановлена ​​кількість цих смуг сполучної тканини" (мається на увазі прямий м'яз живота). І саме завдяки їм і формуються ці заповітні куби. Зазвичай таких смуг три – якраз для шести кубиків. Але може бути більше або менше.

Ти надто багато тренуєшся

Ясна річ, що секрет криється також у тренуваннях. Але слід не забувати також про відновлення. Волокна твоїх м'язів розриваються під час вправ, тож їм потрібно трохи часу, щоб повернутися до ладу. Тож експерти рекомендують влаштовувати собі дні відпочинку. В інакшому випадку досягнути бажаного просто не вдасться.

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Ти неправильно харчуєшся

Причина не лише у кількості калорій, а й у типі їжі, яку ти споживаєш. Якщо у твоєму раціоні багато цукру та рафінованих вуглеводів (білий хліб, картопля, макарони), то позбутися жиру на животі буде складніше. І це створює бар'єр, який заважає отримати окреслені м'язи.

Існують також певні продукти, які можуть викликати здуття. Тож твій живіт завжди буде дещо округлішим. У такому випадку, сам розумієш, ні про які шість кубиків преса і мови бути не може.



Важливо також звертати увагу на свій раціон / Фото drobotdean

Бонус: ти погано спиш

Якщо ти вважаєш, що можна приділяти сну по 4 – 5 годин на добу, то не варто дивуватися відсутності прогресу. Тобі слід не лише відпочивати між тренуваннями. Слід ще й достатньо часу спати. Це дозволить не лише відновлювати організм, а й поповнювати його необхідною енергією.

Нагадаємо, що дефіцит сну також стає причиною вивільнення кортизолу. А цей гормон стресу, як відомо, змушує організм накопичувати більше жиру.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Якщо ти прагнеш побудувати тіло своєї мрії, то рекомендуємо спочатку проконсультуватися з лікарем. Він дозволить виявити протипоказання. А після цього слід уже почати співпрацювати з тренером, який розробить для тебе ідеальну програму роботи над собою.