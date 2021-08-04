Якщо тобі запропонують секс по дружбі, двічі задумайся. У цієї милої та невинної забави можуть бути не надто приємні наслідки. І вони можуть зіпсувати не лише можливість отримати інтимну розрядку, а й просто поставити хрест на дружбі.

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Секс по дружбі – зовсім не безневинна витівка

Сексологиня Наталя Єжова називає секс по дружбі недостосунками. Якщо ж бути максимально точним, то інфантильним типом стосунків. У ньому партнери бояться психологічної близькості.

"Люди бояться відкритися один перед одним. Показати внутрішню вразливість. У сексі по дружбі партнери задовольняють свою потребу у фізичній близькості. Вони не беруть відповідальність один за одного, але отримують те, що їм потрібно", – підкреслює вона.

Якщо чоловіки у стосунках шукають сексу по дружбі, то вони, на думку експертки, незадоволені своєю партнеркою. Їм недостатньо інтиму, тож доводиться шукати його на стороні.

на думку експертки, незадоволені своєю партнеркою. Їм недостатньо інтиму, тож доводиться шукати його на стороні. Якщо ж мовиться про жінок, то тут усе значно складніше. Що й не дивно. Вони – емоційні особистості. Тож у таких стосунках для жінки секс і збудження – про емоції.

"У такої жінки або низька самооцінка, або вона також у парі, де їй не вистачає інтиму й емоцій", – додала Єжова.



Жінкам у такому типі стосунків потрібні емоції, яких їм бракує / Фото Unsplash

Секс по дружбі не часто завершується позитивно для обох. Як свідчить статистика, у більшості випадків такі інтимні стосунки ні до чого не доводять. Ба більше: вони можуть не на жарт травмувати.

"Хтось з "друзів по сексу" точно закоханий в іншого і не зізнається. А стабільним цей тип стосунків може бути лише за умови, що це любовний трикутник", – пояснює вона.

Якщо ж додаткових партнерів немає, то ця конструкція не може міцно триматися протягом тривалого часу. З часом жінка захоче відчути турботу, захист і відповідальність, а чоловік – вірність.

Ба більше: дуже скоро секс по дружбі може стати причиною появи ревнощів. Твоя партнерка може, наприклад, почати ходити на побачення. Тобі ж доведеться або з цим миритися, або ставити крапку та шукати когось іншого.

Секс по дружбі лише здається невинною інтимною інтрижкою. Насправді ж він з часом виснажує кожного учасника витівки. Тож зловживати таким типом стосунків категорично не рекомендується. Пам’ятай про те, що Happy End’ом секс по дружбі закінчується лише у фільмах, і то не у всіх!

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