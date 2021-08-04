Если тебе предложат секс по дружбе, дважды подумай. В этой милой и невинной забавы могут быть не слишком приятные последствия. И они могут испортить не только возможность получить интимную разрядку, но и просто поставить крест на дружбе.

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Секс по дружбе – совсем не невинная шалость

Сексолог Наталья Ежова называет секс по дружбе недоотношениями. Если же быть максимально точным, то инфантильным типом отношений. В нем партнеры боятся психологической близости.

"Люди боятся открыться друг перед другом. Показать внутреннюю уязвимость. В сексе по дружбе партнеры удовлетворяют свою потребность в физической близости. Они не берут ответственность друг за друга, но получают то, что им нужно", – подчеркивает она.

Если мужчины в отношениях ищут секса по дружбе, то они, по мнению эксперта, недовольны своей партнершей. Им недостаточно интима, поэтому приходится искать его на стороне.

Если же говорится о женщинах, то все гораздо сложнее. Что и не удивительно. Они – эмоциональные личности. Поэтому в таких отношениях для женщины секс и возбуждения – об эмоциях.

"У такой женщины или низкая самооценка, или она также в паре, где ей не хватает интима и эмоций", – добавила Ежова.



Женщинам в таком типе отношений нужны эмоции, которых им не хватает / Фото Unsplash

Секс по дружбе редко завершается положительно для обеих. Как свидетельствует статистика, в большинстве случаев такие интимные отношения ни к чему не доводят. Более того: они могут не на шутку травмировать.

"Кто-то из "друзей по сексу" точно влюблен в другого и не признается. А стабильным этот тип отношений может быть только при условии, что это любовный треугольник", – объясняет она.

Если же дополнительных партнеров нет, то эта конструкция не может крепко держаться в течение длительного времени. Со временем женщина захочет почувствовать заботу, защиту и ответственность, а мужчина – верность.

Более того: очень скоро секс по дружбе может стать причиной появления ревности. Твоя партнерша может, например, начать ходить на свидания. Тебе же придется либо с этим мириться, либо ставить точку и искать кого-то другого.

Секс по дружбе только кажется безобидной интимной интрижкой. На самом деле он со временем истощает каждого участника выходки. Поэтому злоупотреблять таким типом отношений не рекомендуется. Помни о том, что Happy end'ом секс по дружбе заканчивается только в фильмах, и то не во всех!