Фразу, яку ми згадали у заголовку, чув кожен із нас. Мовляв, потрібно лише робити те, що любиш. І в такому випадку ти не працюватимеш жодного дня. Адже це, здавалося б, має приносити тобі лише задоволення. Але професор Гарвардської бізнес-школи Джон Яхімович не погоджується з цією тезою.

Читай також Реабілітація Незламних триває: Nemiroff передав третю партію допомоги постраждалим від війни

Що потрібне для досягнення успіху

За його словами, замість пристрасті слід бути зосередженим на меті. Це означає, не концентруйся на тому, що тобі цікаво, а на тому, що тебе хвилює.

Різниця тонка, але значуща. Зосередженість на тому, що ти любиш, пов'язує пристрасть з тим, що тобі подобається і що робить тебе щасливим, натомість зосередження на тому, що тобі не байдуже, зближує пристрасть з цінностями та впливом, який ти хочеш мати,

– підкреслює Яхімович.

Для того, щоб дійти до таких висновків, він провів дослідження. У ньому взяли участь кілька сотень співробітників. Яхімович з колегами виявили:

ті, хто вважав, що займатися пристрастю означає знайти роботу, яка приносить їм радість, з більшою ймовірністю зазнавали невдачі у своєму прагненні та звільнилися через 9 місяців;

відповідні дані були актуальними, якщо порівнювати з тими, хто вважав, що пристрасть – про зосередження на тому, що тебе хвилює.

У серії інших досліджень Яхімович виявив, що сама пристрасть лише слабко пов'язана з продуктивністю співробітників на роботі. Натомість саме поєднання пристрасті та наполегливості, а також здатність конкретного співробітника дотримуватися своїх цілей усупереч труднощам призвело до кращої продуктивності.



Визнач для себе мету та рухайся до неї / Фото freepik

Дослідження Яхімовича також демонструє, що необов'язково відчувати пристрасть до діла, щоб виконувати його. Можна з часом цю пристрасть набути. І в такому разі ефективність буде вищою. Адже спочатку ти рухаєшся до мети, а потім уже отримуєш певні емоції, які не дозволяють зупинятися.

Як наслідок, ми можемо спробувати багато різних робіт, шукаючи відповідну посаду, роль, яка миттєво перемикає перемикач пристрасть. І ми можемо не брати до уваги той факт, що часто потрібен час, щоб розвинути власний потенціал,

– наголошує він.

Що робити з пристрастю на роботі

За словами Яхімовича, вона може принести низку неприємностей. Передовсім, навіть при правильному її застосуванні на роботі, існують обмеження щодо того, наскільки це корисно.



Через твою пристрасть до роботи, тебе можуть використовувати / Фото wayhomestudio

Пристрасть принесе користь лише тоді, якщо інші поділяють її, і якщо вона буде виражена у відповідному контексті. Також вона може зробити тебе надто самовпевненим. Водночас тобою можуть користуватися інші, адже ти постійно кажеш, що тобі не складно. Ти ж любиш те, що робиш, чи не так?

Варте уваги Ці знаки Зодіаку стають найкращими керівниками: перевір, чи є ти у списку

Резюмуємо. Ти можеш бути закоханий у те, що робиш. Але передовсім тобі потрібно мати якусь мету та рухатися до неї. Це дозволить робити кроки назустріч успіху та досягати його. В інакшому разі у тебе дуже високі шанси бути експлуатованим.