Часом буває так, що під час тренування ти відчуваєш нудоту. Ми у новому матеріалі на Men 24 розповімо, що може бути причиною появи неприємних відчуттів під час виконання вправ. Тож гайда розбиратися, що не так, а не кидати відразу заняття спортом лише тому, що тобі стало хижо одного разу.

Ми завжди рекомендуємо тобі прислухатися до сигналів, які подає твій організм. Але це зовсім не означає, що нудоту під час тренування слід вважати ознакою того, що спорт – не твоє. Спробуймо на Men 24 розібратися, що є причиною появи нудоти під час виконання вправ.

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Харчування перед тренуванням

Нудота під час тренування може бути причиною того, що ти попоїв відразу ж перед заняттями. Здавалося б, ти усе правильно зробив, наситивши організм необхідними корисними речовинами. Але ж не кожен організм позитивно сприймає таке "годування" перед тренуванням.

Фітнес-тренери рекомендують в такому випадку харчуватися за 4 години до тренувань. Такий підхід не вплине на твою результативність та набір маси. Головне – з'їдати стільки, скільки потрібно твоєму організму.



Щоби не нудило під час тренування, харчуйся за 4 години до заняття / Фото unsplash

Зневоднення організму

Ти не повіриш, але зневоднення теж може бути причиною появи нудоти. Якщо ти не знав, то під час тренування твій організм може втратити 3% рідини. У залі спекотно? То цей відсоток буде ще вищим. Тож не дивуйся, що організм слатиме сигнали, що йому не дуже подобається те, що відбувається. Тому пам'ятай про поповнення водного балансу, аби тобі не було кепсько під час виконання вправ.

Цікавий факт, який слід урахувати, – відчуття спраги може притуплятися під дією нейромедіаторів, таких як адреналін, норадреналін і дофамін. Тож не лінуйся робити бодай ковток води між підходами.



Не забувай про поповнення водного балансу / Фото unsplash

Підвищена температура

Якщо ти не знав, то під час тренування теплової енергії ти виділяєш у 20 разів більше, ніж у стані спокою. Це стає причиною не лише рясного потовиділення, а й випаровування цієї рідини. І цей процес спричиняє підвищення температури тіла.

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Перегрів тіла теж може стати причиною появи нудоти / Фото unsplash

⁣⁣Погіршення кровотоку

Ще одна причина появи нудоти під час тренування – погіршення кровотоку до шлунку. Тут винними є надмірні фізичні навантаження. На твій шлунок і так "тисне" їжа, яку ти нещодавно спожив. Так тут ще й якісь навантаження з'явилися додаткові. Тому не дивуйся, що організм усіма силами намагатиметься позбутися зайвого.



Порушений кровотік може спровокувати відчуття нудоти / Фото unsplash

Ми ж рекомендуємо не бити відразу на сполох, якщо тебе почало нудити під час тренування. Цілком імовірно, що ти переїв перед заняттям або ж вимагаєш від свого організму більше, ніж він може дати. Саме тому ми наполегливо рекомендуємо спілкуватися зі своїм тренером. Його поради допоможуть не лише скласти оптимальний раціон, а й правильно та з розумом підійти до виконання вправ!

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