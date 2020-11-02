Иногда бывает так, что во время тренировки ты чувствуешь тошноту. Мы в новом материале на Men 24 расскажем, что может быть причиной появления неприятных ощущений во время выполнения упражнений. Поэтому давай разбираться, что не так, а не бросать сразу занятия спортом только потому, что тебе стало плохо однажды.

Мы всегда рекомендуем тебе прислушиваться к сигналам, которые подает твой организм. Но это вовсе не означает, что тошноту во время тренировки следует считать признаком того, что спорт – не твоё. Попробуем на Men 24 разобраться, что является причиной появления тошноты во время выполнения упражнений.

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Питание перед тренировкой

Тошнота во время тренировки может быть причиной того, что ты поел сразу же перед занятиями. Казалось бы, ты все правильно сделал, насытив организм необходимыми полезными веществами. Но не каждый организм положительно воспринимает такое "кормления" перед тренировкой.

Фитнес-тренеры рекомендуют в таком случае питаться за 4 часа до тренировок . Такой подход не повлияет на твою результативность и набор массы. Главное – съедать столько, сколько нужно твоему организму.



Чтобы не тошнило во время тренировки, питайся за 4 часа до занятия / Фото unsplash

Обезвоживание организма

Ты не поверишь, но обезвоживание тоже может быть причиной появления тошноты. Если ты не знаешь, то во время тренировки твой организм может потерять 3% жидкости. В зале жарко? То этот процент будет еще выше. Поэтому не удивляйся, что организм будет посылать сигналы, что ему не очень нравится то, что происходит. Поэтому помни о пополнении водного баланса, чтобы тебе не было плохо во время выполнения упражнений.

Интересный факт, который следует учесть, – жажда может притупляться под действием нейромедиаторов, таких, как адреналин, норадреналин и дофамин . Поэтому не ленись делать хотя бы глоток воды между подходами.



Не забывай о пополнении водного баланса / Фото unsplash

Повышенная температура

Если ты не знаешь, то во время тренировки тепловой энергии ты выделяешь в 20 раз больше, чем в состоянии покоя. Это становится причиной не только обильного потоотделения, но и испарения этой жидкости. И этот процесс вызывает повышение температуры тела.

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Перегрев тела тоже может стать причиной появления тошноты / Фото unsplash

⁣⁣Ухудшение кровотока

Еще одна причина появления тошноты во время тренировки – ухудшение кровотока в желудок. Здесь виновными являются чрезмерные физические нагрузки. На твой желудок и так "давит" пища, которую ты недавно употребил. Так тут еще и какие-то дополнительные нагрузки появились. Поэтому не удивляйся, что организм всеми силами будет пытаться избавиться от лишнего.



Нарушенный кровоток может спровоцировать ощущение тошноты / Фото unsplash

Мы же рекомендуем не бить сразу тревогу, если тебя начало тошнить во время тренировки. Вполне вероятно, что ты переел перед занятием или же требуешь от своего организма больше, чем он может дать. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем общаться со своим тренером. Его советы помогут не только составить оптимальный рацион, но и правильно и с умом подойти к выполнению упражнений!