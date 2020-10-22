Прокинься та прокачуй м'язи: вправи, які можуть замінити тобі ранкову каву
Якщо ти не можеш уявити жодного свого дня без кави, то ми маємо для тебе корисну альтернативу. Ти можеш поєднати приємне з корисним. А точніше: зайнятися фізичною активністю, яка замінить філіжанку кави. Тож виділи 15 хвилин, аби бути бадьорим та активним протягом усього робочого дня!
Фітнес-тренери рекомендують бадьоритися зранку не за допомогою кави. Для цього краще використовувати фізичне навантаження. Men 24 ділиться з тобою комплексом вправ, які можуть замінити каву зранку.
Це цікаво Йога для чоловіків: вправи та поради для початківців
Розтяжка стегон
Нею можна займатися де завгодно, тож можеш виконувати цю вправу навіть в офісі.
- Зроби широкий крок уперед правою ногою та зігни два коліна, утримуючи вагу на передній п'ятці.
- Підігни таз і утримуй його. Ти повинен відчути розтяжку передньої частини лівого стегна.
- Підійми ліву руку над головою, аби посилити розтяжку.
- Затримайся у цьому положенні на 20 – 30 секунд.
- Потім повтори те ж з другої сторони.
Розтяжка надзвичайно важлива, якщо ти – офісний планктон / Фото istock
Вигин спини
Нахили спини з опорою (або поза верблюда стоячи) – відмінний спосіб розім'яти груди та плечі.
- Поклади обидві руки на поперек, пальці спрямуй вниз до сідниць.
- Напружуй корпус для підтримки та відведи плечі назад, коли вигинаєш верхню частину спини та дивишся у стелю.
- Згинайся настільки, наскільки тобі зручно. Після цього утримуй положення, глибоко дихаючи.
- Затримайся на 10 секунд. Розслабся. Повтори вправу ще два рази.
Ця вправа дозволить розім'яти груди та плечі / Фото istock
Розтяжка підколінного сухожилля
Ця права робить для тебе три речі: розтягує підколінне сухожилля, розслабляє шию та хребет, а також дозволяє крові припливати до голови, даруючи бадьорість.
- Встань, розставивши ступні по боках або трішки ширше. Трішки зігни коліна.
- Нахиляй голову вперед, підтягуючи підборіддя до грудей, а потім опускай тулуб униз. Плавно та повільно.
- Акуратно розхитуй тулуб вправо та вліво, а потім похитай головою так, ніби кажеш "Так" і "Ні".
- Утримуй позицію бодай 20 – 30 секунд.
- Повтори вправу 2 – 3 рази.
Цей тип розтяжок дозволяє розслабляти шию та хребет / Фото adobestock
Розтяжка стегна стоячи, цифра 4
Вона дозволить розслабити сідниці, що допомагає полегшити біль у попереку.
- Поклади руку на спинку крісла для підтримки.
- Схрести праву кісточку над лівим коліном, дозволяючи йому випирати назовні. Таким чином ти сформуєш число 4.
- Зігни ліве коліно та відведи стегна назад, опускаючись так, наче ти сідаєш у крісло.
- Затримайся на 20 – 30 секунд. Повтори вправу для другої сторони.
- Виконай вправу по два рази на кожну ногу.
Для виконання вправи можеш використати своє робоче крісло / Фото pixabay
Змусь своє серце битися частіше
Фітнес-тренери рекомендують піднятися вверх сходами, а також спуститися вниз. Не потрібно надто поспішати. Вибери оптимальний для себе темп. Також можеш протягом 30 секунд робити випади або присідання.
Спробуй виконати кілька цих простих вправ, і ти почуватимешся бадьорим і сповненим сил та енергії. А от каву експерти рекомендують пити ближче до обіду. Так ти зможеш отримати максимум користі від неї!
Візьми на озброєння Типи чоловіків, яким ніколи не вдасться накачати тіло