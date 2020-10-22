Якщо ти не можеш уявити жодного свого дня без кави, то ми маємо для тебе корисну альтернативу. Ти можеш поєднати приємне з корисним. А точніше: зайнятися фізичною активністю, яка замінить філіжанку кави. Тож виділи 15 хвилин, аби бути бадьорим та активним протягом усього робочого дня!

Фітнес-тренери рекомендують бадьоритися зранку не за допомогою кави. Для цього краще використовувати фізичне навантаження. Men 24 ділиться з тобою комплексом вправ, які можуть замінити каву зранку.

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Розтяжка стегон

Нею можна займатися де завгодно, тож можеш виконувати цю вправу навіть в офісі.

Зроби широкий крок уперед правою ногою та зігни два коліна, утримуючи вагу на передній п'ятці.

Підігни таз і утримуй його. Ти повинен відчути розтяжку передньої частини лівого стегна.

Підійми ліву руку над головою, аби посилити розтяжку.

Затримайся у цьому положенні на 20 – 30 секунд.

Потім повтори те ж з другої сторони.



Розтяжка надзвичайно важлива, якщо ти – офісний планктон / Фото istock

Вигин спини

Нахили спини з опорою (або поза верблюда стоячи) – відмінний спосіб розім'яти груди та плечі.

Поклади обидві руки на поперек, пальці спрямуй вниз до сідниць.

Напружуй корпус для підтримки та відведи плечі назад, коли вигинаєш верхню частину спини та дивишся у стелю.

Згинайся настільки, наскільки тобі зручно. Після цього утримуй положення, глибоко дихаючи.

Затримайся на 10 секунд. Розслабся. Повтори вправу ще два рази.



Ця вправа дозволить розім'яти груди та плечі / Фото istock

Розтяжка підколінного сухожилля

Ця права робить для тебе три речі: розтягує підколінне сухожилля, розслабляє шию та хребет, а також дозволяє крові припливати до голови, даруючи бадьорість.

Встань, розставивши ступні по боках або трішки ширше. Трішки зігни коліна.

Нахиляй голову вперед, підтягуючи підборіддя до грудей, а потім опускай тулуб униз. Плавно та повільно.

Акуратно розхитуй тулуб вправо та вліво, а потім похитай головою так, ніби кажеш "Так" і "Ні".

Утримуй позицію бодай 20 – 30 секунд.

Повтори вправу 2 – 3 рази.



Цей тип розтяжок дозволяє розслабляти шию та хребет / Фото adobestock

Розтяжка стегна стоячи, цифра 4

Вона дозволить розслабити сідниці, що допомагає полегшити біль у попереку.

Поклади руку на спинку крісла для підтримки.

Схрести праву кісточку над лівим коліном, дозволяючи йому випирати назовні. Таким чином ти сформуєш число 4.

Зігни ліве коліно та відведи стегна назад, опускаючись так, наче ти сідаєш у крісло.

Затримайся на 20 – 30 секунд. Повтори вправу для другої сторони.

Виконай вправу по два рази на кожну ногу.



Для виконання вправи можеш використати своє робоче крісло / Фото pixabay

Змусь своє серце битися частіше

Фітнес-тренери рекомендують піднятися вверх сходами, а також спуститися вниз. Не потрібно надто поспішати. Вибери оптимальний для себе темп. Також можеш протягом 30 секунд робити випади або присідання.

Спробуй виконати кілька цих простих вправ, і ти почуватимешся бадьорим і сповненим сил та енергії. А от каву експерти рекомендують пити ближче до обіду. Так ти зможеш отримати максимум користі від неї!

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