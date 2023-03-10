Спробуймо розібратися, що є причиною цього цікавого феномена. Хоч як би там було, але ми змушені визнати: так, ми заглядаємо на чужих дружин. Навіть тоді, коли власні приголомшливо красиві.

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Так, всі чоловіки схильні захоплюватися і дивитись у бік дружин інших чоловіків. Але лише деякі з них готові зробити наступні кроки. Як ти розумієш, йдеться про зраду. Розглянемо причини, чому ми часто вважаємо чужих дружин привабливішими.

1. Недостатньо задоволені

Відданий чоловік дозволяє своїм очам блукати довкола, коли він незадоволений своїм подружнім життям. Це невдоволення зазвичай виникає, коли між чоловіком і дружиною менше спілкування та взаєморозуміння. Це невдоволення зростає настільки, що він намагається знайти задоволення, милуючись іншими жінками. Це може навіть стати причиною зради.

2. Прихильник експериментів

Одружений чоловік заглядає на інших заміжніх жінок, коли хочеться експериментувати. Чоловіки люблять пробувати щось нове. Тож не дивно, що подібні відчуття вони можуть прагнути переживати у комунікації з жінками. Це дає відчуття молодості, свободи та безтурботності.



У зацікавленості чужими дружинами є низка причин / Фото frimufilms

3. Порівнює себе з іншими

Чоловіки, які заглядаються на дружин інших чоловіків, роблять це, можливо, тому, що їм здається, що на тому боці трава зеленіша. Вони намагаються порівняти своє подружнє життя з іншими. І їм часто може здаватися, що чужа дружина привабливіша за свою. Такі порівняння виникають, коли між двома партнерами не вистачає довіри, кохання та співчуття.

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Хай там як, заглядати на чужих дружин – нормально. Бути одержимим цим – не зовсім. Можливо, у твоєму шлюбі є певні труднощі. І їх бажано було б спочатку подолати, щоб спокійно і впевнено крокувати удвох далі.