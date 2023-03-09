Якщо хочеш дарувати своїй партнерці насолоду, вчися приділяти увагу усьому процесу. Слідкуй за реакціями її тіла. Турбуйся про неї. Усе це надзвичайно важливо. А ми далі назвемо кілька хитрощів, притаманних найкращим коханцям. Будь одним із них!

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1. Розмови під час сексу

Ті пари, які добре займаються сексом, ніколи не перестають розмовляти під час сексу. Вони не просто розмовляють, а шепочуть брудні секрети один одному на вухо під час сексу. Гарне спілкування має важливе значення для хорошого сексу. Це допоможе вам обом зрозуміти бажання та вподобання один одного.



Шепочіть один одному брудні секретики / Фото Lookstudio

2. Прелюдія

Це обов'язковий етап для пар, які прагнуть чуттєвості та задоволення під час сексу. Це будує очікування, збудження та близькість. Парам варто приділити час дослідженню тіл одне одного, поцілункам і дотикам.

3. Різні сексуальні позиції

Спробуйте різні сексуальні позиції. Це допоможе тобі і твоїй партнерці дослідити ерогенні зони ваших тіл. Одна і та ж позиція можуть досить швидко набриднути. Тож зміна позицій дозволить урізноманітнити інтимне життя та пізнати щось нове.

4. Відкинь поспіх

Найкращі коханці ніколи не поспішають під час сексу. Вони знають, що поспіх – не найкращий союзник. А все тому, що їм подобається насолоджуватися процесом. Повільні та чуттєві рухи можуть бути значно приємнішими за швидкі та жорсткі. Тож рекомендуємо зосереджуватися на задоволенні, а не намагатися подолати спринт у ліжку.



Уникайте поспіху та віддайтеся чуттєвості / Фото Racool_studio

5. Відкритість до експериментів

Секс-терапевти рекомендують парам ніколи не припиняти експериментувати у ліжку. Різні види секс-іграшок, лубрикантів та інших секс-аксесуарів можуть стати чудовим доповненням до вашої сексуальної рутини. Найкращі коханці знають, як включити ці секс-іграшки й експериментувати, щоб улюблене заняття мільйонів було ще приємнішим.

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Насолоджуйтеся один одним. Даруйте задоволення та діліться приємними відчуттями. Пам'ятайте, що секс класний тоді, коли класно вам обом. А поради, які ми навели вище, допоможуть вам у цьому.