У такому випадку експерти рекомендують спати окремо. Розповідаємо далі, у чому переваги такого рішення. Дізнайся, як це вплине на тебе та твоє життя.

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Чому варто спати окремо

Як би дивно і незручно це не звучало, але пари, які сплять окремо, як правило, насолоджуються кращим і більш повноцінним нічним сном. Попри те, що нічний сон з партнером у зручному ліжку може бути найкращим відчуттям у житті, він не завжди ідеальний, якщо між вами є достатньо суперечок. Тому, щоб добре висипатися – а це важливо для вашого психічного, емоційного та фізичного здоров'я – чудовим варіантом може стати роздільний сон.



Іноді спати зі своїм партнером просто нестерпно / Фото jcomp

Це все частіше стає тенденцією серед пар, які добровільно сплять на окремих ліжках, щоб мати змогу добре виспатися. А ще це дозволяє уникнути будь-яких потенційних сварок зі своїм партнером вночі. Ця тенденція отримала свою назву. "розлучення уві сні". Пара може спати в різних ліжках, кімнатах або навіть у різних будинках.

Зверни увагу на ваші режими життя

Ця практика може бути тимчасовою або постійною. Пари, які ведуть дуже різний спосіб життя або мають різні цикли сну, можуть піти на розлучення уві сні, тому що це може в результаті зберегти стосунки здоровими. Наприклад, один з партнерів любить рано вставати та починати свої справи о 5:30. Натомість інший партнер лягає спати о 3 годині ночі та прокидається ближче до обіду. Така різка різниця викликає велику напругу і зіткнення в циклі сну, що призводить до подальших суперечок і сварок.

У когось різний графік робочої зміни, хтось може мати труднощі зі сном або проблеми з хропінням тощо. Такі проблеми заважають парам спати разом в одному ліжку.

Багато експертів зазначають, що сон в окремих ліжках або кімнатах може бути хорошим рішенням. Але є одна дуже важлива умова: пара регулярно займається фізичною близькістю або обіймами. Це підтримує зв'язок, навіть якщо вони сплять в різних приміщеннях.



Спробуй іноді спати окремо, щоб відпочивати / Фото gpointstudio

Шелбі Гарріс, доктор психології, директор з питань здоров'я сну в Sleepopolis, розповіла Shape.com, що пари вирішують розлучитися через "відмінності у моделях сну, звичках та уподобаннях або через хропіння одного чи обох партнерів, яке заважає спати".

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Чим корисне розлучення уві сні?

Немає сумнівів, що повноцінний і якісний сон може поліпшити твою пам'ять, зміцнити імунну систему і знизити можливі ризики виникнення проблем зі здоров'ям.

виникнення проблем зі здоров'ям. Повноцінний сон може просто зробити твоє життя значно кращим. Ти прокидаєшся бадьорим і енергійним, готовим до нового дня.

Чи спати окремо – рішення ухвалювати вам. Ми ж закликаємо спілкуватися один з одним, ділитися своїми відчуттями. Важливо не просто вирішити спати окремо, а домовитися, що це не буде проблемою у ваших стосунках.

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